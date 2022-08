Soudan: L'ambassadeur de Malaisie révèle l'ouverture d'une université privée au pays

Khartoum — Le Dr Qareeb Allah Muhammad, directeur général de l'éducation dans l'État de Khartoum, a reçu dans son bureau au ministère, Muhammad Razdan Jamil, ambassadeur de Malaisie au Soudan, lors de sa visite au ministère de l'Education dans l'état de Khartoum et la délégation qui l'a accompagné.

Les deux parties ont discuté de nombreuses questions concernant l'éducation, qui contribuent à renforcer et à consolider les relations diplomatiques et populaires entre les deux pays.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur a révélé que le but principal de cette réunion est d'informer le directeur général de l'éducation de l'État de la création d'une université privée Malaisienne au cours du mois de septembre.

L'ambassadeur a demandé d'identifier et de sélectionner trois écoles secondaires universitaires que l'université privée Malaisienne visitera pour se renseigner sur les programmes et les capacités des étudiants en passant des tests pour eux.

Il a expliqué qu'ils sont tout à fait disposés à distinguer tous les aspects de la coopération avec l'Université privée malaisienne et que leurs portes lui sont ouvertes et qu'ils choisiront trois écoles modèles avec des étudiants masculins et féminins à hautes capacités mentales et des enseignants qui se distinguent dans le domaine de l'éducation.

Pour sa part, le directeur général de l'éducation de l'État de Khartoum a exprimé son accueil et sa joie de cette visite motivée, louant les relations et les liens humains, culturels et religieux éternels entre le Soudan et la Malaisie dans divers domaines, représentés par la meilleure coopération entre eux à travers la Compagnie Pétronas.

Il a déclaré qu'ils ne pouvaient pas limiter le volume des investissements malaisiens au Soudan, notamment l'État de Malaisie garantissant la construction de plusieurs écoles au Soudan.