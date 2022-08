Afrique: 12e Sommet annuel AGRF - Forum sur l'alimentation et l'agriculture du 5 au 9 septembre

L'AGRF (Grow, Nourish and Reward - Bold Actions for Resilient Food systems) tiendra son 12e Sommet annuel, la semaine prochaine à Kigali au Rwanda.

Cette année, le forum appellera à une action accélérée des dirigeants, des innovateurs, des entreprises, des institutions privées, de la société civile et des agences de développement pour proposer des actions audacieuses et unir les efforts en vue de l'agenda de la sécurité alimentaire continentale. Reconnaissant l'urgence de respecter les engagements de Malabo et les objectifs de développement durable (ODD), le sommet AGRF 2022 mettra en lumière les efforts en cours et les actions menées par les pays qui peuvent être intensifiées vers des systèmes alimentaires qui profitent aux personnes, à la planète et à la prospérité.

" Aucun pays n'est en bonne santé si la nourriture et les moyens de subsistance ne le sont pas. Il faudra des efforts collectifs de tous les secteurs. Cependant, les gouvernements devraient diriger ces efforts en donnant la priorité et en intégrant des politiques qui répondent à de multiples objectifs, y compris ceux qui appellent à des régimes alimentaires sains et nutritifs, des revenus décents pour les agriculteurs et des politiques qui traitent du climat et d'autres fragilités environnementales ", soutient le président de l'AGRF, Hailemariam Dessalegn.