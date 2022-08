Afrique: CHAN 2023 - Les Barea à une marche de l'Algérie

Drogba et sa bande se sont imposés par 1 but à 0, samedi, contre les Zèbres du Botswana pour le compte du match aller du second tour des éliminatoires du CHAN 2023.

Les Barea ont franchi un grand pas vers la qualification en parvenant à s'imposer à Francistown contre le Botswana. Un but, un petit but de Tsilavina Drogba dès la 17e mn avait suffi au bonheur des Barea qui croient de plus en plus à la qualification pour la phase finale de cette CHAN 2022 en terre algérienne. Selon le membre de la FMF, Jocelyn Razafimamonjy, tous les deux sont au vert pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football malgache car s'il y a un point fort de ces protégés de Roro Rakotondraibe, c'est bien cette solidité de la défense.

Du pur produit de l'AS Adema champion de Madagascar avec le même entraîneur. Mis à part Berajo, en effet, les quatre membres de la défense sont des anciens de Mandrosoa Ivato avec le gardien Nina, Datsiry, Tantely et Dadafara dont les remontées offensives ont posé bien des problèmes aux Botswanais. D'ailleurs, l'addition aurait été plus corsée si Tendry et Drogba avaient pu concrétiser des occasions nettes. Le Botswana aussi s'est fait menaçant mais Nina a sorti le grand jeu.

Comme on n'est jamais assez prudent, Roro a sorti au dernier quart d'heure Drogba pour ajouter un tour supplémentaire dans la défense avec la rentrée de Tony d'Elgeco Plus. Auparavant, il a fait entrer trois joueurs dont Rojo, Lalaina et Foroch à la place, poste par poste, de Ando Racap, Dody et Tendry. Bien avant et pour pallier un petit déséquilibre puisque Tantely est quasiment resté en défense contrairement à Dadafara, Roro a remplacé Carlos par son coéquipier du CFFA Rakoul.

Des changements qui viennent à point nommé mais comme le Botswana a l'honneur à défendre, il a aussi bétonné sa défense pour rendre la tâche des Barea plus difficile. Toujours est-il que Madagascar a une bonne marge pour arracher la qualification à cette phase finale en mettant tous les atouts de son côté. C'est ainsi que l'équipe a rallié Gaborone dès la fin du match où elle entend poursuivre l'entraînement ce jour. Elle quittera ensuite la capitale botswanaise mardi pour revenir à Tana via Nairobi. L'arrivée est prévue le mercredi à 3h du matin. Il reste donc une journée de repos puisque le match va se tenir à Mahamasina, vendredi.