Madagascar: Un pan du patrimoine parti en fumée

Avec l'incendie de l'espace réservé aux bouquinistes d'Ambohijatovo, c'est tout un pan de l'histoire de la Capitale qui a disparu. L'endroit était emblématique et des dizaines de milliers d'amoureux de livres l'ont fréquenté pour essayer de dénicher des ouvrages ou des magazines introuvables car datant de plusieurs années.

Ce sont de véritables trésors qui sont partis en fumée et on ne peut que ressentir un immense chagrin dans le désarroi des propriétaires des lieux. On partage leur peine en voyant ces livres qu'ils ont pu sauver et qu'ils ont entassés à l'extérieur de l'enceinte.

Un pan du patrimoine parti en fumée

L'origine de l'incendie est pour le moment inconnue, mais une enquête sérieuse va être menée pour connaître les causes de son déclenchement. Tous ceux qui ont fréquenté cet endroit mythique ont été choqués quand la nouvelle s'est répandue samedi soir. C'était une bibliothèque à ciel ouvert où l'on venait consulter et acheter des ouvrages qui avaient été remisés dans les greniers et que les bouquinistes exposaient dans leurs boxEs.

Combien de Tananariviens ont découvert là-bas des " bouquins " qui ne sont plus édités ? Les romans et les grands classiques de la littérature étaient à la disposition de ceux qui n'avaient pas les moyens de les acheter dans les librairies. Les parents d'élèves étaient nombreux à venir à Ambohijatovo pour essayer de trouver des livres scolaires de leurs enfants.

Ne parlons pas des collectionneurs à la recherche de vieux journaux ou de magazines des années soixante mis au rebut. On ne peut pas abandonner ces bouquinistes à leur triste sort. Les autorités et les responsables du patrimoine malgache se doivent de venir en aide à ces hommes et ces femmes qui ont continué contre vents et marées à alimenter la passion des livres. Quelles conclusions vont être tirées par les enquêteurs ? On espère que les vrais raisons de ce sinistre seront portées à la connaissance du public.