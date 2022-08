Congo-Kinshasa: Kwilu - L'université de Bandundu autorisée à rouvrir la faculté de médecine

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire(ESU) a décidé de rouvrir la faculté de médecine de l'Université de Bandundu (UNIBAND) qui était fermée depuis près d'une année pour non-viabilité. L'annonce de cette réouverture a été faite au cours d'une conférence de presse, samedi 27 aout à Bandundu, par le recteur de ladite institution, le professeur Guy Nkayilila.

Au cours de cette conférence de presse, le recteur de l'UNIBAND a remis au vice-gouverneur de province, Félicien Kiway l'arrêté signé le 23 aout par le ministre Muhindo Nzangi de l'ESU.

Pour le recteur Guy Nkayilila, son université est désormais en ordre face aux exigences du ministère de l'ESU.

" Il nous fallait construire un laboratoire, une bibliothèque moderne, et avoir des professeurs à nous propres, au moins quatre, et avoir aussi un protocole clair avec l'hôpital général de référence de Bandundu et les cliniques universitaires pour les pratiques professionnelles des étudiants. Nous nous sommes battus pour réaliser ce que la commission a évalué et cela a permis au ministre de pouvoir dire oui, c'est une faculté qui répond aux normes, elle peut maintenant fonctionner. Et beaucoup de nos étudiants attendaient cette grande nouvelle, on ne va pas les laisser trainer dans la rue ", a expliqué le professeur Guy Nkayilila.

La réouverture de la faculté de médecine à l'UNIBAND est un de soulagement pour la communauté du grand Bandundu. C'est la seule institution universitaire à organiser cette faculté, hormis l'université de Kikwit.