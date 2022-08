Congo-Kinshasa: Maniema - Le service de vaccination réfléchit à un projet pour vacciner un plus grand nombre d'enfants

Les acteurs impliqués dans la vaccination dans la province de Maniema se sont réunis, samedi 27 aout à Kindu, pour analyser la question des enfants non vaccinés et peu vaccinés. L'objectif de leur réflexion est de pouvoir vacciner un plus grand nombre d'enfants pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination.

Les autorités politico administratives, les organisations de la société civile, les cadres de la division provinciale de la santé et du Programme élargi de vaccination (PEV) ont analysé la situation actuelle des enfants non vaccinés, sous vaccinés et des communautés manquées par le service de vaccination dans cette province.

Selon le médecin chef d'antenne PEV-Kindu, Dr Walumba Omari les données recueillies au cours de cet atelier de réflexion serviront de base pour l'élaboration d'un projet qui devra permettre de vacciner un plus grand nombre d'enfants.

" Il est vrai que toutes les zones de santé ont des proportions différentes, présentent des enfants qui ne sont pas vaccinés, mais également des enfants qui n'ont pas achevés leur calendrier vaccinal surtout par rapport aux trois doses de vaccins qui se donnent en trois passages mais également des communautés manquées.

Mais pour le cas d'espèce ici, étant donné qu'il s'agit d'une collecte des données qui vont servir à élaborer un projet qui va être financé par GAVI, la zone de santé de Samba a été ciblée. Et, c'est cette zone-là qui va servir pour cette collecte d'informations qui vont servir à élaborer ce projet-là " a expliqué Dr Walumba Omari.

Il a ajouté :

" Une fois que le projet sera élaboré, il sera question maintenant dans la mise en œuvre de ce projet, de pouvoir élaborer des stratégies pour pouvoir atteindre tous ces enfants. Parce que l'objectif est qu'on arrive à vacciner un plus grand nombre d'enfants ".