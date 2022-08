Cote d'Ivoire: Jeux traditionnels- Un vivier du savoir et du savoir-faire à valoriser

Le ministre ivoirien du Tourisme, M. Siandou Fofana a pris part à Songon Agban, le vendredi 25 août, à l'étape du Concours national pour le District d'Abidjan. C'est revêtu de sa tenue d'apparat de « Fils Atchan » (Ebrié) dont il a été distingué et intégré à une génération et une classe d'âge avec pour nom de baptême « Boualy », que le ministre du Tourisme, Siandou Fofana s'est adressé à l'auditoire qui a pris d'assaut le stade de Songon Agban. Le tout sous l'onction du Chef Nanan Alloh Jérôme, aux côtés des autorités préfectorales et municipales.

Il a clamé : « Les jeux traditionnels sont le réceptacle, un vivier du savoir, du savoir-faire et du savoir-être authentiques de notre identité ». En affirmant cela, le maître d'œuvre de « Sublime Côte d'Ivoire » entendait conférer tout l'intérêt que son Département ministériel accorde aux Jeux traditionnels. Par la même occasion, Siandou Fofana a indiqué l'impérieuse nécessité de préserver la pratique des Jeux traditionnels par une sorte de leur exhumation et leur valorisation et promotion dont le présent concours est un incubateur, à maints égards. Arguant en cela que « le retour au patrimoine culturel, à l'authenticité restitue au goût du jour les pratiques traditionnelles dont les jeux ». Avec en ligne de mire, la numérisation desdits jeux ; afin que notre pays ne soit pas simplement consommateur des jeux numériques exogènes. Mais, a contrario, puisse créer une valeur ajoutée à l'attractivité de la destination ivoirienne par digitalisation des pratiques ludiques saines et authentiques endogènes. Contribuant ainsi à établir la Côte d'Ivoire comme un hub du divertissement en Afrique et dont les loisirs du continent africain.

Aussi, le ministre se félicite-t-il de la mise en œuvre de ce Concours par la Direction générale des Loisirs, sous la houlette de Mme la Directrice générale, Isabelle Anoh et ses équipes, en l'occurrence Dr Emmanuel Gala Bi, Directeur de promotion, de la formation et de la valorisation des Jeux traditionnels. Ainsi que les Directrices régionales du Tourisme Abidjan Nord et Sud, chevilles ouvrières de la présélection de Songon Agban.

Pour en revenir à la typologie des jeux traditionnels en pays Atchan, l'on note ceux à vocation stratégique, les jeux de pistes ou de toupie et quilles, sans compter ceux à caractère sportif et d'endurance, notamment les courses de pirogues et de natation. D'autant plus que l'aire culturelle et géographique de ce peuple est adossée à la lagune, bien nommée « Ebrié ».

Légende photo : Le ministre Siandou Fofana entouré des jeunes ayant participé au concours de jeux traditionnels