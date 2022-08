Congo-Kinshasa: Ligue 1 - Plus belle la vie marseillaise de Chancel Mbemba

Certainement le meilleur défenseur marseillais de ce début de saison, le Congolais Chancel Mbemba a tout de suite trouvé ses marques du côté de la Canebière. L'international congolais a même marqué lors de la troisième journée de Ligue 1 face à Nantes.

" Dans la vie, il faut souffrir pour obtenir de bonnes choses, il faut toujours travailler. C'est quand c'est dur que ça paye ", raconte Chancel Mbemba dans un entretien à l'AFP. À peine arrivé, le défenseur congolais a déjà séduit l'OM par sa rigueur, son goût du duel et un premier but inscrit le samedi 20 août contre Nantes lors de la troisième journée de Ligue 1. " Le buteur congolais, c'est Bakambu, moi, je suis défenseur (rires). Mais quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Après, la joie avec les supporters, je n'ai rien calculé, ça vient comme ça, c'était super ", avait-il commenté.

" Tout le monde m'a bien accueilli "

Chancel Mbemba assure qu'avec du travail, tout est réuni pour " faire de belles choses " cette saison à Marseille. " Tout le monde m'a bien accueilli et je suis heureux d'être ici. Partout où je suis passé, j'ai eu la chance que les choses se passent facilement, sans avoir besoin de force ", explique le joueur après un mois dans la cité phocéenne. Il se dit heureux d'être marseillais, car il va jouer la Ligue des champions. " Marseille, c'est le club N.1 en France, je l'ai senti dès le premier match au Vélodrome. Je suis un homme de défis et ici, il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c'est très motivant. "

Voilà 10 ans que le joueur évolue en Europe. Il est passé par Anderlecht, Newcastle et Porto. " Les gens ne voient que ce qui passe à la télé, mais j'ai beaucoup souffert pour arriver ici. Sortir d'Afrique, arriver en Europe, ça n'est pas facile, avoue-t-il. J'ai commencé le foot dehors, comme ça. Tout le monde disait "tu ne forces pas, c'est naturel pour toi". C'était un don. Des clubs sont venus et j'ai réalisé qu'en faisant ça sérieusement, j'aurais peut-être une chance. Aujourd'hui, quand je vois ma famille, les responsabilités que j'ai, au Congo aussi, je suis fier de moi. En Europe, tu te fais un nom. Puis quand tu as quelque chose, tu partages là-bas. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, mais quand j'ai quelque chose, je fais. "

Libre de tout contrat, il a rejoint l'Olympique de Marseille en juillet pour trois saisons. L'OM a livré une grosse prestation face à Nice dimanche 28 août dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et Chancel Mbemba continue de s'imposer comme le patron de la défense marseillaise. Face aux Aiglons, il a été intraitable dans les duels et précieux par son sens du placement. Chancel Mbemba avait été contacté personnellement par le président Longoria. Cet appel avait convaincu l'ancien joueur du FC Porto de venir du côté de la Canebière.