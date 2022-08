Togo: Un préavis de grève des syndicats des employés sur la table du Directeur général par intérim

Un préavis de grève de deux jours à partir du 19 septembre prochain vient d'être déposé par un collectif de syndicats opérant au sein du groupe TogoGom dont le directeur général a récemment démissionné.

Il s'agit du Syndicat des Agents de TOGO TELECOM (SAT), du Syndicat des Travailleurs du Numérique du Togo (STNT), du Syndicat Libre des Postes et Télécommunications (SYLPOSTEL PECWU), et du Syndicat des Télécommunications du Togo (SYNTEL-TOGO). Les employés de TogoCom, membres de ces quatre syndicats mettent en exergue les conditions de travail au sein de la société, en plus d'autres réclamations.

TogoCom retarde...

Dans le courrier adressé à la direction générale de l'opérateur téléphonique pour une éventuelle cessation de travail les 19 et 20 septembre 2022, le collectif des travailleurs dénonce le "retard" de la "négociation de nouvelles conditions de travail", ainsi que celui de "l'investissement dans la machine de production" que sont les équipements.

Ils soulignent que l'employeur qui "ne respecte plus ses engagements et qui use de dilatoire jusqu'à l'extrême" met à mal le fonctionnement des diverses fonctions de l'entreprise, "à travers une organisation hasardeuse, un organigramme incompréhensible".

*Les revendications*

Seules peuvent amener à sursoir la prochaine grève, la satisfaction de ces revendications :

- Une reprise et une conclusion sans arrêt des négociations sur la convention collective ;

- Une adoption du règlement intérieur dans les différentes entreprises après l'adoption de la convention collective ;

- Une organisation efficace du travail à travers la mise en place d'un organigramme cohérent, fonctionnel, définissant clairement les missions principales ;

- Un meilleur traitement des agents de TOGOCOM afin de stopper le record de démissions sans précédent, signe d'une mauvaise gestion des ressources humaines avec la méprise des compétences en interne ainsi que les organigrammes frustrants et incompréhensibles ; et

- Toute suspension unilatérale des négociations par l'Employeur constituera une reprise systématique des arrêts de travail pour deux (2) jours de travail.

Il sied de noter que Tarik Boudiaf assure par intérim la direction générale de TogoCom après la démission de Paulin Alazard au début du mois d'août.