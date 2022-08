Afrique: Une policière de la paix du Burkina Faso servant au Mali reçoit le Prix de la femme policière de l'année des Nations Unies 2022

Le prix sera remis lors du troisième Sommet des chefs de police des Nations Unies (UNCOPS), qui se tiendra du 31 août au 1er septembre 2022 au Siège des Nations Unies.

Les Nations Unies ont annoncé que l'adjudant-chef Alizeta Kabore Kinda du Burkina Faso recevra le 31 août 2022 le Prix de la femme policière de l'année des Nations Unies.

L'adjudant-chef Kinda est actuellement le point focal pour les questions de genre au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Son travail consiste à soutenir les forces de sécurité maliennes dans la région de Ménaka afin de promouvoir et améliorer la compréhension des questions de genre, de protection de l'enfance, des droits de l'homme et de la protection des civils. Grâce à ses efforts, un plus grand nombre de victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre signalent leur cas aux autorités locales et reçoivent des soins médicaux - au moins trois cas rapportées par mois contre aucun avant son arrivée. Ses efforts ont également porté sur l'augmentation du nombre de filles dans les écoles et la réduction des mariages précoces.

" Le travail de l'adjudant-chef Kinda est un brillant exemple de la façon dont la participation des femmes policières dans les opérations de paix a un impact direct sur la durabilité de la paix par l'apport de perspectives différentes et en rendant notre travail plus inclusif ", a déclaré le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. " Par ses actions, elle incarne un service de police plus représentatif, plus efficace et mieux équipé pour servir et protéger les populations ".

En recevant la nouvelle de sa récompense, l'adjudant-chef Kinda a exprimé " l'espoir que cela inspirera les femmes et les jeunes filles du monde entier à poursuivre une carrière dans la police, malgré les stéréotypes souvent associés à cette profession, selon lesquels les hommes sont plus à même de faire respecter les lois et de protéger la population".

" L'adjudant-chef Kinda a fait preuve de créativité et d'engagement pour répondre aux besoins de sécurité spécifiques des communautés qu'elle sert ", a déclaré Luis Carrilho, Conseiller de la police des Nations Unies ". " Elle et son équipe contribuent à accroître la confiance entre les autorités locales et les communautés maliennes, ce qui rend le travail de la police des Nations unies plus efficace et la population plus en sécurité ".

La carrière de l'adjudant-chef Kinda a été axée sur la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants, notamment entre 2013 et 2015, lorsqu'elle était déjà le point focal pour les questions du genre au sein de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). Dans son pays d'origine, le Burkina Faso, elle a exercé ses fonctions au sein du ministère de la Sécurité et de la Brigade régionale de protection des femmes et des enfants, une unité de la police nationale, en tant qu'enquêtrice spécialisée sur les violences et l'exploitation sexuelles.

Le Prix de la femme policière de l'année des Nations Unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières dans les opérations de paix de l'ONU et pour promouvoir l'autonomisation des femmes.

Le prix sera remis au cours de l'UNCOPS, qui réunit les chefs de police et des représentants de haut niveau d'organisations régionales et professionnelles de police afin de s'engager à renforcer la paix, la sécurité et le développement international grâce au pouvoir et au rôle unificateurs des polices nationales et de la police des Nations Unies.

Environ 10,000 membres de la police des Nations Unies sont autorisés à servir dans 16 opérations de paix des Nations Unies, où ils s'efforcent de renforcer la paix et la sécurité internationales en soutenant les pays hôtes dans des situations de conflit, d'après-conflit ou d'autres crises. Les femmes représentent plus de 19 % des officiers de police des Nations Unies actuellement en service.

La participation des femmes à la police des Nations unies a doublé depuis 2015. À ce jour, UNPOL a déjà atteint les objectifs fixés pour 2025 dans la stratégie de parité entre les sexes du Département pour toutes les catégories de personnel en uniforme. Les femmes policières représentent 31,5 % des policiers déployés individuellement et 14,6 % des membres des unités de police constituées. Les femmes dirigent également la moitié des composantes de la police des Nations unies sur le terrain, notamment dans les opérations de paix des Nations Unies à Abyei, à Chypre, au Kosovo, au Mali, au Soudan du Sud et au Soudan.

La cérémonie de remise du Prix se déroulera dans la salle du Conseil de tutelle au Siège des Nations Unies le 31 août de 13h15 à 14h30 EST et sera diffusée en direct sur le site web de l'ONU.