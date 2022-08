Ile Maurice: Maurice et Liverpool lancent un concours mondial de tourisme

Le club anglais de Liverpool annonce qu'il lance un concours mondial lié au tourisme en partenariat avec l'île Maurice.

Ce partenariat avec la nation d'Afrique de l'Est date de 2020. Il permet au pays insulaire de bénéficier d'une gamme d'actifs numériques, de médias sociaux et de marketing des Reds. Cela aide Maurice dans son désir de devenir une destination touristique mondiale de premier plan et un centre d'affaires sur le continent.

" Liverpool FC et son partenaire touristique officiel Maurice ont lancé un concours mondial offrant des vacances pour deux sur la magnifique île tropicale. Les heureux gagnants passeront une semaine, entièrement payée, à Maurice à s'imprégner de ses incroyables plages, lagons et récifs. Pour participer et courir la chance de gagner des vacances gratuites pour deux à l'île Maurice, rendez- vous ici maintenant." , lit-on dans un communiqué sur le site web officiel du club de la Premier League.