Afrique: ARTs martiaux - plus de deux cents taekwondoïstes rassemblés à la Côte sauvage

Les dix-neuf clubs affiliés à la ligue départementale de taekwondo ont pris part à cette activité, soit près deux cents cinq athlètes venus partager l'amour et la passion de cet art martial." En plus des clubs, nous avons aussi appelé les anciens et grands maîtres de la discipline, tels Edmond Narcisse Gantsié Dzia, Jeannot Walikemot etc... De nombreux véterans pour des raisons diverses ne participent plus activement aux activités de la discipline. Il était donc question de les faire revenir à nous rejoindre pour mutualiser nos efforts.

Ainsi, les instructeurs de clubs, élèves, anciens maîtres et grands maîtres ont travaillé côte à côte dans une parfaite harmonie. Ce fut l'objectif de cette activité que nous voulons pérenne à l'avenir avec un rassemblement similaire un dimanche dans le mois ", a dit Brando Michael Rizet, ceinture noire, 2e dan, président de la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire. "Par l'engouement constaté et l'adhésion de tous les clubs, nous pouvons dire que le taekwondo vit et se porte bien à Pointe-Noire", a-t-il fait savoir.

Pendant plus de deux heures, les taekwondoïstes ont travaillé sous la direction des maîtres de la discipline comme Eloi Ndoumba, ceinture noire, 4e dan, préparateur physique de la fédération congolaise de taekwondo, ancien secrétaire général de la ligue départementale, arbitre national, satisfait de cette expérience réussie "Nous avons travaillé en atelier les différentes facettes du taekwondo, à savoir les techniques de combat, les mouvements de base avec blocage et les mouvements de pieds et aussi les techniques de self-défense".

Selon lui, les autorités compétentes, à savoir la fédération congolaise de taekwondo et aussi le ministère des Sports, devraient aider davantage la ligue départementale qui se démène sans subventions, ni sponsors pour survivre, aidée de temps à autre par les bénévoles et individualités qui essaient de maintenir la flamme de cet art martial".

Dans deux semaines la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire va prendre part à Brazzaville au championnat national de la discipline en présentant des athlètes compétitifs et motivés. Parmi eux figure Rosny Matadi, ceinture noire, 4e dan, qui depuis ses premiers pas dans la discipline en 2003 ne cesse de s'affirmer en glanant médailles et lauriers (plusieurs fois champion départemental et national, champion d'Afrique juniors) .

Il veut continuer sur cette lancée et surtout exhorte tous les jeunes de son âge à la pratique du taekwondo qui ouvre l'esprit, maintient le corps en pleine forme et développe le sens de l'effort et de la loyauté.

A la fin de l'activité, Brandon Michael Rizet a demandé aux taekwondoïstes d'être proches de la ligue en participant aux réunions, invitations et autres activités initiées par celle-ci. "Le taekwondo existe et est vivant à Pointe-Noire. Accompagner le taekwondo c'est accompagner la jeunesse en l'éloignant des comportements déviants et immoraux", a-t-il conclu.