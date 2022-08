Afrique: Insertion sociale - Des formations qualifiantes au profit des jeunes en 2022-2023

L'association Bomoko que préside Vinny Ngolélé a annoncé, le 28 août, à Brazzaville qu'elle va organiser une série de formations dont celles en briqueterie et maçonnerie, dans le cadre de la lutte contre l'oisiveté juvénile. L'association socioculturelle Bomoko a pour objectif de renforcer la cohésion sociale par des activités et actions socioculturelles ainsi qu'à adapter la jeunesse congolaise aux exigences du marché de l'emploi par divers modules de formations professionnelles et qualifiantes.

Au cours de la formation en briqueterie et maçonnerie, Bomoko en collaboration avec certains experts apprendra aux jeunes à tailler et scier différents éléments de maçonnerie, à appliquer du mortier, du ciment, à tirer les joints des pièces de maçonnerie ou encore à ériger divers types de murs ou de fondations.

Selon un expert, la brique est un matériau de construction lourd, certes, mais sa production locale permet de limiter fortement les impacts sur les émissions de CO2. Mieux encore, la brique est un matériau renouvelable. La brique est un très bon isolant. Elle offre une excellente inertie thermique et une protection supérieure à d'autres matériaux de construction.

Quant aux jeunes filles, elles bénéficieront d'une formation en make-up pour maîtriser et développer les techniques de maquillage dont la pose des sourcils, fards ainsi que l'utilisation de rouge à lèvres, de mascara, de fond de teint, etc.

" Il y a des arts qui plutôt peuvent être mis en avant. Nous allons continuer à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. Dans un proche avenir, nous allons former les jeunes en briqueterie, maçonnerie, et en make-up parce que toutes les femmes veulent être belles et les rendre belles constitue un métier qui peut générer des fonds ", a indiqué un membre de l'association Bomoko.

Les annonces de l'association socioculturelle Bomoko ont été faites à l'occasion du cinquième anniversaire de cette organisation couplé à la donation de kits constitués des vivres et non vivres aux enfants à l'orphelinat Bon Berger. " Nous menons des actions socioculturelles pour rassembler et regrouper les jeunes autour de nos valeurs. Nous travaillons pour promouvoir le vivre-ensemble. Il n'est pas toujours évident d'attendre un emploi de l'Etat d'où nous encourageons tous ceux qui ont des esprits créatifs et les opérateurs culturels ", a fait savoir Vinny Ngolélé.

Pour lutter contre l'oisiveté juvénile, l'association socioculturelle Bomoko a formé plus de deux cents femmes en pâtisserie, bureautique, photographie ainsi que plusieurs dizaines de jeunes garçons en secrétariat bureautique et en langue anglaise. " Aujourd'hui, plusieurs jeunes se sont retrouvés dans les administrations publiques grâce à ces formations offertes et d'autres ont crée des clubs de formations en anglais, des activités d'orientations scolaires pour les jeunes bacheliers et les jeunes brevetés, des actions de lutte contre l'insalubrité sur les artères publiques ", a expliqué Christ Loïck Da Silva Kissamouende, secrétaire et porte-parole de l'association Bomoko.