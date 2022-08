Seychelles: Lutte antiparasitaire - Le pays relâchera 19,2 millions de mouches du melon mâles stériles en 2023

En 2023, environ 19,2 millions de mouches mâles stériles du melon devraient être relâchées dans un district des Seychelles, dans le but de réduire la population du ravageur dans cette zone et d'augmenter la qualité et la quantité de la production de fruits et légumes. Arrivée aux Seychelles en novembre 1999, la mouche du melon, Bactrocera cucurbitae, est un parasite qui a affecté la production de cucurbitacées, une plante de la famille des courges, qui comprend le melon, la citrouille, la courge et le concombre.

Identifiées comme un ravageur agricole sérieux dans de nombreux pays du monde, y compris les Seychelles, les mouches du melon femelles pondent leurs œufs dans les fruits et légumes, provoquant la pourriture de l'hôte. Cela réduit la capacité des agriculteurs à produire des rendements élevés lors de la récolte de leurs cultures.

Grâce au projet pilote qui sera entrepris à Anse Boileau sur l'île principale de Mahé, les agriculteurs pourront réduire l'utilisation de pesticides qui affectent également les insectes qui aident à l'agriculture. Il devrait également augmenter la quantité et la qualité des rendements et aider à protéger l'environnement.

Le projet est mené par le ministère de l'agriculture en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Chaque semaine, sur 12 semaines à compter de mars 2023, 1,6 million de mouches du melon mâles stériles seront relâchées dans le district. Ces mouches seront produites dans un laboratoire à Maurice.

Le responsable scientifique principal de la division d'entomologie du ministère mauricien de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire, Preeaduth Sookar, a déclaré vendredi à la presse que ce n'est pas la seule technique utilisée pour contrôler la population de mouches du melon.

"Grâce à la surveillance, nous pouvons estimer la taille de la population. Ensuite, nous devons appliquer l'assainissement là où les fruits et légumes infectés doivent être correctement éliminés, soit en les plaçant dans des sacs, soit en les enterrant à au moins 30 centimètres sous terre. L'autre chose est en utilisant un appât insecticide à base de protéines, attirant et tuant les mouches adultes ", a déclaré M. Sookar.

Il a souligné que ceux-ci sont déjà appliqués à Anse Boileau, permettant aux agriculteurs de contrôler la population, ce qui n'est pas le cas dans d'autres districts. M. Sookar a ajouté que le projet pilote en cours doit être étendu à d'autres districts et îles pour avoir une amélioration nationale.

Le chef de la section de lutte contre les insectes nuisibles de l'AIEA, Rui Cardoso Pereira, a déclaré que grâce à ce projet, l'AIEA "a la possibilité de fournir des capacités et des équipements tels que des appareils à rayons X à l'aéroport et dans les ports" pour dépister les mouches de fruits orientaux et empêcher son introduction dans le pays.