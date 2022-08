Ile Maurice: Péreybère - Les taximen déplorent le manque de parking

Dans un incident survenu le 13 août, un Français vivant à Maurice depuis plus de trois décennies avait eu un démêlé avec quelques chauffeurs de taxi opérant dans la région de Péreybère. Le Français avait garé sa voiture sur la place de taxis tôt le matin, pour se rendre à un entretien dans un restaurant à proximité. En sortant, une altercation aurait eu lieu entre celui-ci et quelques chauffeurs de taxi, à la suite de quoi l'homme avait porté plainte au poste de police de Grand-Baie.

Alors que l'enquête est toujours en cours, du côté des chauffeurs de la place de taxis de Péreybère, on apprend que ce n'est pas la première fois que de telles difficultés se posent à cet emplacement car les bâtiments situés juste en face, tels que le bureau de change Western Union et certains spas et restaurants, ne disposent pas de parking.

D'ailleurs, juste en face de la station de taxis, on aperçoit un restaurant-bar construit juste au bord du trottoir. "C'est un lieu touristique habituellement bondé, surtout les week-ends. Des fois, les gens se garent quelques minutes pour échanger des devises et nous coopérons autant que possible parce que nous comprenons bien la difficulté du manque de parking. Toutefois, de nombreux véhicules individuels ont tendance à utiliser l'espace pour se garer pendant de longues heures, au détriment des chauffeurs de taxi", nous confie l'un d'eux.

Les chauffeurs de taxi soulignent également qu'une lettre à ce sujet datée du 18 mai a été envoyée au commissaire de police. Elle demande que cette affaire soit résolue au plus vite possible. "Des policiers sont venus nous rendre visite pour faire un constat à plusieurs reprises. Mais cela, précise un taximan, n'a pas vraiment amélioré la situation. Le problème persiste."

Contacté, le Police Press Office affirme que les autorités concernées sont au courant de la situation. De nombreux constats ont été faits, des contraventions dressées et les mesures nécessaires sont en vigueur pour que ce problème soit résolu.