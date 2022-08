Afrique: Beni - Les jeunes appelés à contribuer au retour de la paix

Le Conseil urbain de la jeunesse de Beni (Nord-Kivu) a exhorté, dimanche 28 aout, les jeunes de cette ville à contribuer au retour de la paix dans cette contrée. Cette structure a fait cette exhortation au cours de la première édition du Festival Tumaïni.

Plusieurs autres activités culturelles étaient organisées en marge de ce festival culturel entre autres : les expositions d'œuvres d'art, des concerts de musique moderne et folklorique.

L'artiste-peintre, Gloria Akiba Muliro se réjouit d'avoir exposé son tableau, exprimant le ras-le-bol de la population, après plusieurs années de guerre :

" Ce tableau de peinture montre deux jeunes filles avec des fusils. Mais, il y a des croix au-dessus, qui veut dire que nous ne voulons plus de cette guerre ".

Membre du cénacle de la plume d'or de Butembo, le poète Volonté Mappson estime que ce festival a atteint son objectif.

" On a donné ce qu'on a pu, le message est passé, et c'était l'essentiel. Ce message se résume dans la résilience et l'espoir ", a-t-il souligné.

Pour ce poète, ce festival a donné une meilleure image de la ville de Beni et ses environs.

" Beaucoup pensent que les gens ne vivent plus ici. En tant qu'artiste, je puis dire qu'il y a des fleurs qui poussent dans le sable. Et donc, Beni on n'est pas mort, on est en train de se battre pour rester ici. On va se battre avec nos voix, avec nos micros, tout le monde dans son domaine, on va se battre pour que la paix revienne ", a-t-il ajouté.

Quelques partis politiques en ont profité pour sensibiliser leurs membres sur la nécessité de la paix.

Plus d'un millier de personnes, âges confondus, ont répondu à ce grand rendez-vous culturel qui s'est tenu sur deux jours.