Maroc: Accueil du chef des séparatistes - Le Gouvernement parallèle des jeunes dénonce le comportement "hostile" du président tunisien

Rabat — Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) a dénoncé le comportement "hostile" du président tunisien, Kaïs Saïed, suite à l'accueil réservé au chef des séparatistes à Tunis, dans le cadre de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 8).

Dans une lettre ouverte aux organisations de jeunesse et acteurs politiques, civils, syndicaux et médiatiques, intellectuels et défenseurs des droits de l'homme en Tunisie, le GPJ a rappelé les étapes historiques durant lesquelles le Royaume du Maroc s'est montré solidaire avec le peuple tunisien frère, notamment les différentes crises auxquelles ont fait face les Tunisiens frères, tout en se félicitant des positions fermes de soutien du Royaume du Maroc à l'État tunisien.

Et de saluer toutes les voix libres et sages du peuple tunisien, toutes sensibilités, idéologies et appartenances confondues, qui ont dénoncé l'acte odieux du président tunisien qui est aux antipodes de l'amitié, de la coopération et de la solidarité entre les deux peuples frères, appelant la jeunesse tunisienne et les "plumes libres" à continuer à rejeter la "nouvelle et étrange orientation de Kaïs Saïed".

De même, le GPJ a regretté le choix du président tunisien de s'aligner aux côtés des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume.

Et de conclure que le Gouvernement parallèle des jeunes ne ménagera aucun effort pour faire face à toutes les politiques hostiles et contrecarrer les plans malveillants qui visent l'intégrité territoriale du Maroc.