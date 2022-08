Bénin: Trois localités durement frappées par les inondations

De fortes précipitations ont causé une montée des eaux au Bénin et des inondations dans plusieurs villes du pays. La cellule de prévision et d'alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevés d'eau qui inquiètent. Lundi, le ministre de l'Intérieur a publié un communiqué de sensibilisation contre l'imprudence et des comportements à risque. Les premières alertes ont été signalées un peu après la mi-août.

L'eau est montée dans les bassins des fleuves jusqu'à 9 mètres, c'est le pic enregistré à Zagnanado à 170 kilomètres au nord de Cotonou.

À une centaine de kilomètres de là, toujours au centre du pays, le maire d'une commune a signalé une cinquantaine de cases balayées par les eaux faisant de nombreux sans-abris. Des planteurs ont perdu plusieurs hectares de leurs récoltes, plusieurs pistes menant dans les champs sont inaccessibles, elles sont englouties par les eaux.

Une route importante qui dessert Nikki et N'Dali, deux villes majeures du nord, est coupée, camions, véhicules et motos sont bloqués. Toujours au nord, il est difficile de traverser le pont du fleuve Okpara, six motocyclistes qui l'empruntaient ont vu leurs motos emportées par les eaux

La cellule d'alerte agite pour l'instant le drapeau orange mais le ministre de l'Intérieur prévient que l'alerte peut rapidement virer au rouge. Alassane Seidou interdit le transport fluvial nocturne, les barques surchargées et demande de quitter les maisons menacées de ruine.