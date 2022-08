Sénégal: Cri de cœur des personnes à mobilité réduite travaillant à Dakar Dem Dikk

Après la demande du départ du Dg de l'entreprise Dakar Dém Dikk par les syndicalistes, un autre employé à mobilité réduite (handicapé) a lancé un cri du cœur pour alarmer sur les conditions de travail difficiles qu'ils vivent. En effet, dans ladite entreprise on y dénombre une trentaine de travailleurs qui sont à mobilité réduite et qui sont dans des conditions très navrantes.

Aujourd'hui, après 5 ans 1 mois de service dans l'entreprise Dém Dikk comme receveur, Babacar Diop est sorti de son mutisme pour partager avec les sénégalais les conditions de travail difficiles auxquelles ils sont confrontés. Une situation qu'il déplore au vue de la manière dont la société les utilisent. " On a accepté d'être receveur parce qu'on qu'on voulait montré au gens que nous sommes utile mais il n'y a des postes qui sont plus compatible avec notre handicap que d'être receveur. Par exemple, le poste de caissier ou agent commercial la tu travailles sur place c'est moins fatiguant et c'est mieux pour notre santé ", explique M. Diop.

Poursuivant, il a dénoncé le fait que le poste qui leur est attribué est souvent dangereux au vue des heures tardives pendant lesquelles ils terminent ou commencent leur travail. " Une femme à mobilité réduite, travaillant comme receveuse a été agressée vers 4 heures du matin. Ce, parce qu'elle prenait le personnel pour aller au boulot. N'oubliez pas que les guichets sont mal fait et difficile pour les personnes à mobilité réduite ", se désole le receveur.

Très motivé à continuer de gagner sa vie comme les personnes normales, il a lancé un appel au président Macky Sall et à l'actuel directeur général de Dakar Dém Dikk Oumar boun khatab Sylla, afin de les soulager en leur donnant des postes de caissier, d'agent commercial qui sont compatible avec leur situation d'handicap. Car, selon lui, " les routes sont dégradées ", et que " dans les pays normaux où on respecte les droits des personnes à mobilité réduite on leurs donnent des postes qui sont compatibles avec leur handicap ".

Sur la même lancée, il a demandé à ce que les autres entreprises pensent eux aussi à recruter que les personnes handicapées parce qu'ils font partie du pays et doivent être respecté comme il se doit. " Nous sommes des soutiens de famille très courageux qui font vivre des personnes comme les autres le font ", a laissé entendre celui qui se réclame être la voix des sans voix.