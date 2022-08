Congo-Kinshasa: Accusé de plagiat, le réalisateur Thierry Michel devant le tribunal de Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), le cinéaste belge et sa productrice Christine Pireaux vont comparaître, ce mardi 30 août, devant le tribunal de Kinshasa pour répondre aux accusations de " plagiat " et de " contrefaçon " pour leur documentaire L'Empire du Silence.

L'Empire du Silence, sorti l'année dernière, dénonce les crimes de guerre commis en RDC, ces dernières décennies, en toute impunité. Deux cinéastes congolais, les frères Balufu, y voient trop de similitudes avec leur propre film " Congo, le silence des oubliés ", sorti en 2015 et, depuis novembre dernier, une bataille juridique s'est engagée entre les documentaristes belges et congolais. L'enjeu du procès aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre ce litige.

Les deux frères, Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa-Kanyinda, vont exposer au tribunal pourquoi ils ont assigné Thierry Michel et Christine Pireaux en justice. Se passant de l'intervention du procureur, ce seront donc à leurs avocats de convaincre les juges. Ils souhaitent garder, pour la Cour, la primeur de leur argumentaire.

La défense, de son côté, va tenter de montrer les incohérences des chefs d'accusation retenus, à savoir " contrefaçon, plagiat et viol de l'imaginaire collectif congolais ".

Pour Alexis Deswaef, avocat de Thierry Michel, ces accusations ne reposent sur rien : " Il n'y a pas de contrefaçon. Il n'y a pas de plagiat. On vise juste à empêcher finalement le film et, visiblement, le contenu du film de Thierry Michel dérange. Il faut savoir que le film des frères Balufu qui s'appelait "Le silence des crimes oubliés" vise principalement les responsabilités étrangères au Congo, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, alors que le film de Thierry Michel - et c'est peut-être que là où il dérange certains - vise aussi des responsabilités congolaises dans les crimes commis, les crimes contre l'humanité, les assassinats, les meurtres de masse et les viols commis à l'est du Congo. Il décrit ces crimes horribles et il nomme les responsables dont certains, aujourd'hui, ont des positions bien en vue dans la hiérarchie militaire congolaise. "

Les frères Balufu nient vouloir empêcher la diffusion de L'Empire du silence, demandant une copie du film afin de faire des comparaisons, une position qualifiée de rétropédalage par la défense qui rappelle que les cinéastes congolais ont choisi de poursuivre Thierry Michel et Christine Pireaux au pénal et non au civil, ce qui leur fait encourir jusqu'à cinq ans de prison.

Le film de Thierry Michel L'Empire du Silence est actuellement en diffusion en RDC. Il arrive aujourd'hui à Bukavu dans cette province de l'est du pays, ravagée par la guerre.