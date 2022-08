Gabon: Blaise Louembé édifie la jeunesse kouloise sur l'impact des réseaux sociaux

L'honorable Blaise Louembe, Député du premier arrondissement de Koula-Moutou, dans son rôle de Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, a animé le 27 aout 2022, une conférence sur " impact des réseaux sociaux sur la jeunesse ". C'était à la Maison du parti où de nombreux jeunes ont répondu à l'appel de la connaissance et du savoir.

Au cours cette conférence avec les jeunes sur l'" impact des réseaux sociaux sur la jeunesse ", l'honorable Blaise Louembe a sensibilisé la jeunesse kouloise sur leurs effets négatifs. Il a insisté sur les conséquences de ce que ces réseaux sociaux engendrent sur le sommeil, la réputation Sociale et professionnelle des acteurs, la baisse de la productivité au travail et à l'école. Le conférencier est resté très prolixe sur la faible estime de soi, la circulation et la qualité de l'information qui y circule.

Le conférencier a, dans la poursuite de ses explications, abordé l'angle de la cyber-intimidation, du cyber-harcèlement et leurs conséquences sur la vie privée et la santé. Pour Blaise Louembé, le cyber-harcèlement peut revêtir plusieurs formes comme : "la création de faux profils, l'usurpation d'identité, la diffusion de rumeurs infondées ou encore, l'envoi de messages d'insultes".

Il soutient d'ailleurs que, ces agressions répétées, sur le long terme, peuvent prendre des proportions importantes et impacter directement la vie des victimes. "La cyber-intimidation est la peur savamment entretenue par un groupuscule qui fait croire que leurs opinions et leurs publications sont le fait du plus grand nombre" commente t-il.

Comme en bon pédagogue, le député démontre que les filles sont trois fois plus nombreuses que les garçons, à déclarer être cyberharcelées sur Internet. Les garçons, souligne t-il, sont principalement les auteurs d'images et de vidéos humiliantes envers les filles. Les jeunes et leurs parents peuvent aussi se retrouver face à des contenus inappropriés dont la consultation par eux-mêmes et par d'autres peut avoir des conséquences dévastatrices.

L'exposé a été illustré par des faits réels qui ont conduit certains aux suicides. Il y a d'autres cas de figures qui ont du mal à se remettre de la médisance infondée des publications sur les réseaux sociaux, a t-il poursuivi dans ses explications.

Blaise Louembé a invité l'auditoire à prendre conscience de ces méfaits pour chercher en eux, le côté positif des réseaux sociaux. Le conférencier a illustré l'importance du réseautage d'affaires et a expliqué en quoi les réseaux sociaux peuvent être une véritable source d'enrichissement Intellectuel et financier. Le cas de certains influenceurs ont et pris en exemple.

Pour terminer, le Membre du Comité Permanent du Bureau Politique a exhorté les militants de l'UJPDG à s'approprier les réseaux sociaux pour faire des likes des commentaires et des partages des publications du Distingué camarade Président, du Secrétariat Exécutif et des Membres du Bureau Politique.

Plusieurs questions et réponses ont suivi. Au terme de cet échange, l'auditoire a proposé à Blaise Louembé qui a accepté, de refaire cet exposé pendant la période scolaire avec un auditoire plus important.