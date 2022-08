Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Aout 2022

Côte d’Ivoire : Véhicules incendiés à Bouna- Les Fds intensifient les rencontres avec les jeunes

Suite à l’incendie de neufs véhicules le 19, 23 et 26 août 2022 à Bouna, les forces de défense et de sécurité (Fds) intensifient les rencontres avec les jeunes et les grandes familles dans les 27 quartiers de la ville. Les rencontres ont démarré à la préfecture, dimanche 28 août 2022 avec les présidents des associations de jeunesse de la ville en vue de leur implication dans le renseignement. Ensuite le cap a été mis au quartier Limamso où réside le grand imam de Bouna. Il a été demandé aux habitants de s’impliquer résolument dans le renseignement afin d’aider les hommes en tenue à mettre le grappin sur les auteurs de ces incendies. (Source : Aip)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Ouaga renforce sa force de frappe

Dans la dynamique du renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées nationales, le gouvernement burkinabè traite avec la Serbie pour l’acquisition de trois hélicoptères de combat. Selon Jeune Afrique, le Président du Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba a passé une commande en Serbie pour l’achat de trois hélicoptères de combat qui devraient être livrés dans les prochains jours. D’après les informations de Ja citant un responsable sécuritaire burkinabè, l’enjeu de cette commande est d’accroître considérablement la réactivité de l’armée de l’air en cas de survenue d’incidents sur n’importe quelle partie du territoire. « Nous voulons être capables, en quinze, voire dix minutes, de réagir », a indiqué cette source. Le coût estimatif de ce matériel militaire est de plusieurs dizaines de milliards de francs Cfa.( Source : aouaga.com)

Benin : Fortes précipitations - Le niveau de l’eau continue de monter

Selon Rfi, de fortes précipitations ont causé une montée des eaux au Bénin et des inondations dans plusieurs villes du pays. La cellule de prévision et d’alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevés d’eau qui inquiètent. Lundi, le ministre de l’Intérieur a publié un communiqué de sensibilisation contre l’imprudence et des comportements à risque. Les premières alertes ont été signalées un peu après la mi-août. L’eau est montée dans les bassins des fleuves jusqu’à 9 mètres, c’est le pic enregistré à Zagnanado à 170 kilomètres au nord de Cotonou.

Sénégal : Investissements- L’appel de Macky au secteur privé japonais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à Apa titrent principalement sur l’éventuelle et controversée candidature de Macky Sall pour la présidentielle de 2024, son appel au secteur privé japonais pour investir en Afrique et les manœuvres de l’opposition sénégalaise pour présider l’Assemblée nationale. Mais, le chef de l’Etat sénégalais semble préoccupé par d’autres sujets en ce moment, comme les investissements en Afrique, indique Le Soleil. Prenant part à la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad), ce week-end, Macky Sall a lancé un « appel » au secteur « privé japonais ».

Guinée : Relance du dialogue- Voici les conditions posées par l’Anad à la Cédéao

En bouclant sa mission en Guinée, samedi 27 aout dernier, le médiateur de la Cédéao a formulé des recommandations pour désamorcer la crise et relancer du dialogue, en vue de favoriser une transition apaisée. L’ancien Président du Bénin a salué la mise en place par les autorités de la transition du cadre de concertation inclusif tout en invitant les parties prenantes à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel. ( Source : africaguinee.com)

Cameroun : Insécurité- Des soldats tués dans une embuscade

Un convoi militaire est tombé dans une embuscade tendue par les sécessionnistes à Bafut dans la région du Nord-Ouest. Des soldats tombés au champ d’honneur dans la région du Nord-Ouest en proie aux attaques séparatistes. Cette fois, c’est dans la localité de Bafut que l’attaque mortelle a été perpétrée le 28 août 2022. Selon les informations concordantes relayées par plusieurs médias, les séparatistes armés sont sortis des forêts, alors que le convoi de l’armée arpentait une voie dans la localité. Ils ont ouvert le feu. (Source : journal du Cameroun)

Rca : Réconciliation nationale- Une Fédération installe ses membres

La Fédération Nationale des Ouali et Koli Gara (Fnokg) de Km5 a procédé le vendredi 26 août 2022, à la présentation des membres des bureaux des 3 marchés qui composent le Km5.La cérémonie officielle a eu lieu au Commissariat du 3ème arrondissement en présence du président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Emile Raymond Nakombo, du Directeur général des opérations de la police, Général Christian Axel Andjia et des autorités locales du km5. (Source : Journal de Bangui.com)

Congo Brazzaville : Education nationale- Le programme scolaire réaménagé

Le réaménagement des programmes scolaires concerne trois matières notamment les sciences, les mathématiques et le français. Ces nouveaux programmes scolaires qui entrent en vigueur dès la rentrée en octobre, sont adaptés aux classes de CP1 et CP2 pour le cycle primaire et les ceux de 5e et la 6e pour le collège. « Les supports pédagogiques seront gratuitement mis à la disposition des élèves, tandis que les enseignants disposeront des programmes éducatifs et guides pédagogiques », a expliqué Jean Luc Mouthou, de l’Enseignement préscolaire, secondaire et l’alphabétisation. (Source : journal de Brazzaville.com)