Madagascar: Hery Vaovao ho an'i Madagasikara - Rentrée politique pour préparer les élections

À presque une année de la prochaine échéance électorale, ce mois à venir sera marqué par la rentrée politique, et le parti HVM ouvrira le bal ce samedi.

" Emergence de Madagascar ". C'est le point d'orgue de la rentrée politique que le parti de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, le Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) organisera ce samedi 3 septembre au quartier général du parti à l'Immeuble près Batimax à Andraharo. Presque quatre ans après son départ du pouvoir, le HVM devra se réorganiser et avoir une meilleure structure qui s'appuie sur une base solide et cette rentrée politique s'inscrit dans cette vision.

" Restructurer le parti ", est l'objectif a d'ailleurs déjà indiqué Rivo Rakotovao, une des figures emblématique du HVM après la déroute à la dernière présidentielle. Ainsi, la journée de ce samedi sera marquée par diverses activités qui se penchent sur cet objectif. Conférence débat en panel, formations pour les jeunes et les femmes, séance de partage sur la vie du parti et accueil des nouveaux membres se trouvent à l'ordre du jour. C'est donc une occasion de faire l'état du parti avant d'affronter les élections après cette traversée du désert qui est souvent fatale pour des formations politiques. Notons que certains ténors du parti ont choisi de quitter le bateau et ont à cet effet choisi une autre couleur de cravate.

Réalisation. Si le dirigeant actuel multiplie les inaugurations et les nouvelles promesses afin d'entretenir son électorat et d'en gagner d'autres, le parti HVM tient à mettre en valeur ses réalisations. " Exposition des programmes " Fisandratan'i Madagasikara et les réalisations phares du parti ", se trouvent au centre de la journée du samedi. Les Bleus ont toujours clamé haut et fort la paternité des différentes infrastructures que l'Etat inaugure depuis le début de ce mandat. Ils veulent en quelque sorte qu'on rende à César ce qui appartient à César. De toute façon, si le HVM veut revenir au pouvoir il doit s'accrocher à ces réalisations d'autant plus que son coordonnateur national a répété maintes fois que " Notre perspective, c'est l'alternance démocratique ". Cette rentrée politique marque ainsi le début de l'offensive dont l'issue sera les élections à venir.