Madagascar: Secteur pêche - Appui au CSP pour lutter contre la pêche INN

Le Centre de Surveillance de Pêche (CSP) sous tutelle du ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue vient d'être doté de sept vedettes rapides, et ce, à travers le projet SwioFish 2, financé par la Banque mondiale.

La pérennisation des ressources halieutiques de Madagascar repose sur une gestion saine et un développement durable des pêcheries. Mais la recrudescence de leurs exploitations illicites pourrait les compromettre. Raison pour laquelle, le ministère de tutelle a décidé d'appuyer le Centre de Surveillance de Pêche en lui équipant de ces sept vedettes rapides de 7m10 de longueur chacune en vue de lutter contre la pêche INN ou pêche Illégale, Non déclarée et Non réglementée. Les zones à forte activité de pêche telles que Nosy Be, Maroantsetra, Farafangana, Toliara, Maintirano, Ambovombe Androy, Morondava sont les bénéficiaires de ces vedettes.

Exploitation plus surveillée. " Ces vedettes seront donc utilisées pour assurer la conservation des ressources halieutiques ainsi que le contrôle et la surveillance des différentes activités de pêche et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires des navires et des opérateurs du secteur. Avec ces nouveaux matériels, le secteur pêche bénéficiera également d'un environnement sain et d'une exploitation beaucoup plus surveillée. Les pratiques de pêches illicites, épuisant rapidement les ressources halieutiques de la Grande Île seront ainsi limitées et le secteur, notamment la petite pêche, pourra désormais jouir d'une durabilité et d'un développement plus équitable ", a expliqué le ministre de la Pêche et de l'Economie Bleue, Paubert Mahatante, lors de la remise officielle de la vedette à destination de l'antenne du CSP à Toliara dans la région Atsimo Andrefana, la semaine dernière.

Réforme du secteur. Et lui d'ajouter que les remises de ces vedettes rapides auprès des régions cibles traduisent, notamment, la réalisation de la réforme du secteur inscrite dans le Velirano N°10 qu'est la gestion durable de nos ressources naturelles. " Cela également fait suite à l'approbation par Conseil des Ministres du 23 septembre 2020, des axes de réforme visant à renforcer surtout la lutte contre les pratiques de pêches non durables et nuisibles dont les petits pêcheurs en sont principalement les victimes. L'objectif consiste notamment à améliorer la gestion de la pêcherie à Madagascar ", a-t-il enchaîné.