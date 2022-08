Ile Maurice: Aéroport de Plaine-Corail - Le projet "ira de l'avant" sans l'aide française

Son séjour à Rodrigues s'achève aujourd'hui. Lors de sa visite dans l'île, Pravind Jugnauth a dû annoncer une mauvaise nouvelle concernant la nouvelle piste d'atterrissage de l'aéroport. Il a aussi procédé à la pose de la première pierre du nouveau QG de la Banque de Maurice à Port-Mathurin.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, termine sa tournée à Rodrigues aujourd'hui et il prend l'avion dans l'après-midi pour Plaisance. Avant, il s'adressera aux élus de l'Assemblée régionale lors d'une session spéciale ce matin pour ensuite inaugurer un nouveau quartier général (QG) pour les pompiers à Mon-Plaisir un peu plus tard.

La visite du Premier ministre a été marquée par une annonce lors de l'inauguration de la nouvelle boutique hors-taxe à l'aéroport de Plaine-Corail dimanche. L'Agence française du développement ne financera pas la nouvelle piste d'atterrissage de l'île. Toutefois, le chef du gouvernement a insisté que ce projet ira de l'avant, mais il n'a pas dit comment ce sera financé.

Toujours pendant la journée de dimanche, Pravind Jugnauth s'est rendu à Anse-Ally, où le gouvernement projette de construire un radier au coût de Rs 66 millions. La route traversant un canal à cet endroit est souvent submergée lors des grosses pluies. Les membres du conseil exécutif de Rodrigues ont rencontré le Premier ministre hier matin pour une session de travail.

Le problème d'eau demeure le plus gros souci dans l'île. Pravind Jugnauth a fait comprendre que Rodrigues dispose d'une somme de Rs 1 milliard à investir dans des stations de dessalement. Il serait bon de savoir si le gouvernement régional a fait savoir au Premier ministre qu'il n'est pas trop favorable au dessalement de l'eau de mer, jugeant que c'est onéreux et pas écologique. L'agrandissement d'un nouveau quai à Rodrigues et la construction d'un Techno Park figurent également parmi les projets du gouvernement.

Au cours de la journée d'hier, Pravind Jugnauth a procédé à la pose de la première pierre du nouveau QG de la Banque de Maurice à Port-Mathurin pour ensuite se rendre dans les locaux de la MBC, à Citronnelle, afin de lancer 12 chaînes de télévision que les Mauriciens captent sur la TNT. Pendant toutes ces années, les Rodriguais ne recevaient que quatre chaînes. D'où le nombre d'antennes paraboliques dans l'île.

Nouveau QG de la BoM pour mieux encadrer le développement économique

La Banque de Maurice (BoM) fait construire un nouvel immeuble pour abriter le bureau existant à Port-Mathurin. La pose de la première pierre a été effectuée hier par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en visite officielle à Rodrigues depuis dimanche. Cela, en présence du ministre des Finances, Renganaden Padayachy, du gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, et du chef commissaire de Rodrigues, Johnson Roussety. Selon le ministre Padayachy, la présence renforcée de la BoM à Rodrigues contribuera à créer plus d'opportunités pour la croissance du secteur bancaire et de son économie dans son ensemble. Alors que l'économie rodriguaise s'élève vers de nouvelles phases de son développement, l'accès aux services financiers pour ses citoyens reste essentiel. Notamment pour faciliter l'accès aux financements des jeunes entrepreneurs et à les encourager à investir et contribuer au développement économique de Rodrigues. Mais aussi, a expliqué le ministre, en vue d'assurer que Rodrigues bénéficie tout aussi équitablement de cet avancement. "L'importance de l'intermédiation financière en tant que moteur de croissance et de confiance est un facteur important du développement à Rodrigues", a souligné Renganaden Padayachy. Il ajoute que la BoM à Rodrigues a su non seulement y encadrer le bon développement du secteur financier mais aussi protéger les déposants.

Les locaux prêts en 2024

Pour sa part, le gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, a annoncé que les nouveaux locaux de la BoM, Rodrigues House, devraient être prêts en 2024 pour pouvoir célébrer le jubilé d'argent, c'est-à-dire le 25e anniversaire de sa présence sur l'île. Les nouveaux locaux prévus seront un bâtiment emblématique, économe en énergie et à la pointe de la technologie. Le bâtiment s'intégrera à la culture de Rodrigues, reflétera l'orientation de la BoM pour préparer les banques et Rodrigues aux opportunités et aux défis de demain. "Nous nous concentrons non seulement sur l'infrastructure, mais aussi sur l'amélioration de l'expérience bancaire et service dans son ensemble, en déployant le renforcement des capacités des professionnels travaillant dans les banques et en améliorant l'éducation financière à travers l'île."