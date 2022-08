Madagascar: Lutte contre le blanchiment d'argent - Airtel Madagascar récompensée par le SAMIFIN

Airtel Madagascar, Premier Opérateur Télécom et Mobile Money à recevoir un certificat d'encouragement du Samifin

Récompense. Le Samifin sait reconnaître les efforts réalisés par ses partenaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Airtel Madagascar a reçu de ce Service de Renseignement Financier un certificat d'encouragement pour les actions que l'entreprise a réalisées en guise de contribution à la lutte contre les infractions financières.

Il s'agit plus exactement d'une récompense pour tous les efforts consentis par l'opérateur afin de former ses partenaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Longue série

La cérémonie de remise de cette reconnaissance symbolique s'est déroulée à Antsirabe à l'issue d'une séance de formation le 28 août. Au cours de ces derniers mois, l'opérateur n'a cessé d'inciter ses collaborateurs, mais également tous les acteurs œuvrant dans les maillons de sa chaîne de distribution, notamment en matière de mobilebanking, à suivre des formations organisées avec la précieuse collaboration du service de renseignement financier. C'est en fait la suite d'une longue série puisque grâce à la collaboration entre Airtel Madagascar et le Samifin puisque près de 500 personnes, collaborateurs et partenaires de l'opérateur, exerçant dans les localités de Majunga, Tamatave et Antsirabe ont déjà bénéficié de formations sur les arcanes de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Implication

Cette collaboration démontre en tout cas que le Samifin est plus que jamais conscient du fait que la lutte contre les flux financiers illicites nécessite une implication de toutes les parties prenantes. Le Service de renseignement financier qui entame actuellement la mise en œuvre de son 3ème plan stratégique, reconnaît à travers ce geste l'engagement d'Airtel Madagascar dans ce sens. " Airtel Madagascar est particulièrement fier d'être le premier opérateur dans la télécommunication à avoir reçu un tel certificat d'encouragement de la part du Samifin. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie dans notre démarche visant à montrer le bon exemple afin d'atténuer les risques liés aux activités financières illicites " a déclaré le DG d'Airtel Madagascar Eddy Kapuko. " La collaboration étroite avec le service de renseignement financier correspond parfaitement à nos valeurs, notamment la solidarité qui nous permet d'unir nos efforts avec les autres structures travaillant pour la maîtrise des flux financiers évoluant en dehors du circuit formel, et surtout le respect des recommandations des autorités compétentes. " a-t-il ajouté. Les deux entités vont continuer sur cette lancée et prévoient d'organiser dans les prochaines semaines des ateliers dans d'autres régions du pays.