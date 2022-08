Sénégal: Opération de sécurisation à Touba - 6 individus arrêtés, 5 kg de chanvre et 20 pièces de haschich saisis

Les éléments du commissariat spécial de Touba ont démantelé un intense trafic de chanvre indien, au quartier Darou Khoudoss. Une opération réalisée dans la nuit du samedi au dimanche, suite à l'exploitation d'un renseignement. Six personnes sont été arrêtées et mis en garde à vue, pour détention et usage collectif de drogue.

Les limiers ont effectué une descente inopinée et chirurgicale dans le domicile du dealer Mame Mor Sow. Le présumé dealer a été surpris dans sa chambre avec son hôte. Une fouille minutieuse des policiers a permis de mettre la main sur un butin de 5 kg de chanvre indien et 20 pièces de haschich.

Le mis en cause M. M. Sow sommairement interrogé, aurait dans un premier temps imputé la paternité de la drogue à un autre dealer. Mis devant le fait accompli, M. M. Sow a reconnu finalement la paternité de la drogue saisie. Il a ensuite conduit les policiers au domicile de son acolyte ou, trois individus ont été surpris en train de consommer du chanvre indien dans une chambre. Le trio a été cueilli et placé en garde à vue pour détention et usage collectif de drogue. Contre toute attente, une personne serait intervenue pour faire libérer le trafiquant et son compère, moyennant la somme de 2000.000 F Cfa. Lui, le dealer et son hôte ont été tous interpellés, puis embarqués dans les locaux de la police. Au total, les six personnes incriminées sont actuellement gardées à vue dans les locaux du commissariat spécial de Touba et la police poursuit son enquête.