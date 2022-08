Sénégal: Une vie de ... musicienne - Khady Diallo " Fefa ", un jeune talent à la conquête du monde

Le monde de la musique connaît un foisonnement intense. De jeunes talents émergent et veulent se faire une place au soleil. Khady Diallo plus connue sous le nom de Fefa (Femme exceptionnelle forte et ambitieuse) est de ceux-là. Cette étudiante qui débute fraichement sa carrière musicale voit grand. Elle ambitionne de représenter le Sénégal partout dans le monde et de remporter les plus grands trophées qu'un musicien puisse avoir.

Pour beaucoup de jeunes, la musique est une vocation, une passion. Pour Khady Diallo plus connue sous le nom de Fefa (Femme Exceptionnelle Forte et Ambitieuse), elle est un rêve, un rêve d'enfance, l'amour de sa vie même. Toute petite, se souvient-elle, elle était toujours scotchée à la télé pour regarder les hits du moment. Aujourd'hui, son rêve est en train de se concrétiser et elle le doit à son audace. " Pour moi, il est primordial de suivre son rêve. Le milieu musical est vaste et chacun peut y trouver son compte, donc pourquoi ne pas m'y lancer. Je suis le genre de personne qui n'abandonne jamais ses ambitions, donc autant s'atteler sur notre point fort qu'est la musique ", indique la native de Pikine.

Son premier single, elle le sort en mars 2022. Le titre : Awa. Cette chanson, elle l'a puisée au fond de son cœur. " Le mois de mars, c'était le mois des Femmes et puisque je suis très portée au combat des Femmes j'ai décidé de leur rendre hommage. Le titre Awa représente donc toutes les femmes ", précise l'artiste qui dit avoir été inspirée par Samba Peuzzi. " L'idée qu'il a développée dans son " Oula " est toute proche de la mienne par rapport aux femmes ", indique Fefa qui a la manie de déformer les paroles de ses amis chanteurs. En écoutant la chanson de Jeeba intitulée " Lamou saff ", l'idée de la modifier en version célibataire lui est passée par la tête. Un véritable hymne pour les célibataires ! Elle l'a chantée et l'a postée sur mon compte TikTok. " La vidéo a été virale, repostée sur les grandes pages des différents réseaux... Suite à ces événements, les internautes ont réclamé le son et aujourd'hui on en est arrivé là ", indique-t-elle. " Connaissant la mentalité des Sénégalais, je savais que ça allait être virale. Ce qui m'a par contre le plus surpris, c'est le fait qu'ils aient voulu que j'en fasse un single ", assure-t-elle.

Depuis, ce single a fait son bonhomme de chemin. Et Fefa est d'avis qu'avec une bonne promotion, le son pourra dépasser les millions de vues. " Nous ne nous considérons pas meilleurs, mais avons confiance en notre produit ", avertit l'artiste, consciente que dans le milieu de la musique tout n'est pas donné, qu'il faut suer pour réussir. " Au Sénégal, c'est difficile de percer. Il faut ramper avant d'être en relation avec les bonnes personnes, producteurs et autres. Mais comme tout jeune ambitieux de mon âge, je travaille, c'est important de gagner sa vie à la sueur de son front et de devenir indépendante financièrement ", indique cette étudiante. Après l'obtention il y a deux ans de sa licence en géographie humaine, elle a observé un petit break pour travailler et amasser assez d'argent afin de pouvoir financer son master. Parce que Fefa rêve de devenir une grande musicienne, mais elle ne néglige pas pour autant ses études.

La prochaine étape après la sortie officielle, le 26 août 2022, de son single " Lamou saff " en version parodie, c'est de montrer son savoir-faire aux Sénégalais et au reste du monde. Jusque-là, elle n'a fait que reprendre des œuvres d'autres artistes, en y ajoutant sa touche personnelle. " Je sais que ce n'est pas suffisant. Je vais revenir avec des sons de toutes catégories, car je ne suis pas monotone. La prochaine étape sera d'attaquer la musique sur le plan mondial ", promet-elle. Pour Fefa, " une musique qui ne dépasse pas sa frontière est pour moi une grande perte de temps et un gaspillage de talent ". A son avis, la musique doit être internationale.

" Ma plus grande ambition, c'est de représenter le Sénégal partout dans le monde et également remporter les plus grandes trophées qu'un musicien puisse avoir ", affirme l'artiste qui se veut confiante. " Avec les réseaux, on peut vite faire un truc sympa et très cool, les gens vont l'aimer, le consommer et le partager, mais si on ne continue pas à booster le produit, les gens vont vite l'oublier et passer à autre chose. Pour booster un produit, il faut vraiment des moyens financiers, pour gérer les pubs, transmettre aux différents communicateurs et canaux de communication... Ce n'est pas une chose facile. Tous les artistes débutants ont souvent ce problème. Des fois, il arrive de rencontrer un bon producteur prêt à tout pour te propulser, sinon c'est compliqué ", avoue Fefa, qui a eu la chance de tomber sur un producteur sénégalais.

Andy Didier est tombé sous le charme de l'artiste. Il a été séduit par sa voix et son originalité. L'amour qu'elle a pour la musique aussi. Car, soutient-il, il est plus facile de travailler avec une personne qui aime ce qu'elle fait. Pour Andy Didier, Fefa est un talent qui a de l'avenir. Toutefois, reconnait-il, dans toute chose, il faut du travail et de l'abnégation.