Madagascar: Antsiranana - Tence Mena et Sacha Bam Bam à la Defoul party

Avant la rentrée, cap sur Antsiranana. Defoul party entame sa seconde édition. À l'affiche, Tence Mena, Sacha Bam Bam et Ony Bms

Trop longtemps que les deux sœurs n'ont pas partagé la scène. Si Tence Mena est une diva accomplie, Sacha Bam Bam brille surtout dans le monde de la mode, toutefois, la styliste ne reste pas loin du micro. Pour preuve, elles sont à l'affiche dimanche avec Onilahy Bms à l'Hôtel de la Baie.

Les fêtards auront l'occasion de découvrir en live pour la première fois le fameux " Soloy ". Sorti il y a deux semaines, le titre est déjà sur les lèvres des fans. Pareil pour " Aleva ambongadiny " et " Tsy zaho eky " entre le dancehall, le salegy et les mille et une couleur de ses morceaux. Pour sa part, Sacha Bam Bam emmènera son public dans son monde romantique qui fait planer les rêveurs et les amoureux transis. Plutôt axé sur la sensualité du zouk love, ses chansons comme " Tu me fais planer " et " Tapa-kevitry " jouent sur le jeu de la séduction par excellence.

De son côté Onilahy Bms reste dans le registre tropical. Moraliste pour certains, conseiller pour d'autres, ses titres comme " Il faut gâter Madame " suscitent le débat sur le traitement de nos moitiés. Cependant, c'est surtout " Soranao sa tsy soranao " qui lui a valu le buzz sur le net.