Guinée: Saga des frères Pogba - Mathias menace à nouveau Paul

Le frère de Paul Pogba, Mathias, a publié sur Twitter un nouveau message contre son frère, révélant qu'il a " failli mourir " à cause de l'international français.

L'international guinéen, Mathias, continue d'alimenter " la saga des frères Pogba " sur les réseaux sociaux. Celui qui est l'ainé de Paul s'est rendu à nouveau sur son compte Twitter officiel pour ajouter plus de messages et d'accusations envers la star de la Juventus.

" Paul, tu voulais vraiment me faire taire quite à mentir et m'envoyer en prison, je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! ", a écrit le joueur de 32 ans sur Twitter dimanche tard dans la nuit.

" Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. ", a ajouté l'ancien joueur du Sparta Rotterdam.

Mathias avait partagé dimanche deux publications Instagram différentes, affirmant qu'il s'apprêtait à faire des " révélations explosives " sur Paul. Les avocats de ce dernier ont confirmé que le milieu de terrain de 29 ans avait déjà intenté une action en justice contre son frère et un " gang organisé " qui l'a menacé et intimidé au cours des derniers mois.

