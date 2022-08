Sénégal: BRVM - Hausse de 7,45% du cours de l'action SICOR Côte d'ivoire

Le cours de l'action SICOR Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 7,45% au terme de la séance de cotation de ce lundi 29 août 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ce cours s'est affiché à 6 775 FCFA contre 6305 FCFA le vendredi 26 août 2022, soit une augmentation de 380 FCFA. Sicor Côte d'Ivoire se trouve du cout à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,28% à 5 350 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,04% à 2 200 FCFA) et BOA Mali (plus 3,04% à 1 525 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 103 605 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 6,66% à 5 955 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 4,09% à 11 495 FCFA), Total Sénégal (moins 1,83% à 2 675 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,79% à 5 500 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 303,937 millions de FCFA 512,812 millions la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a clôturé en baisse de 462 millions, passant de 6203,231 milliards de FCFA la veille à 6202,769 milliards de FCFA ce 29 août 2022.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 566 millions à 8054,630 milliards de FCFA contre 8055,196 milliards de FCFA le 26 août 2022.

L'indice composite (indice général de la Bourse) est stationnaire à 206,06 points. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,39% à 164,33 points contre 163,69 points la veille.