Sénégal: Développement des collectivités territoriales - Le FODEL prévu du 15 au 17 décembre 2022 à Paris

La première édition du Forum des Élus locaux (FODEL) est organisée du 15 au 17 décembre 2022 à Mantes-la-Jolie, à Paris.

Il s'agit d'un rendez-vous de réflexion, d'échange, de partage d'expériences, de financement et d'investissement initiée par les élus locaux du Sénégal et de la France et qui sera parrainée par le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. "Le développement des territoires porteurs de croissance économique" est le thème retenu pour cette première édition du Forum. Des responsables du cartel ont fait une communication autour de cet événement à l'occasion d'une conférence de presse tenue avant-hier, samedi 27 août, à Dakar.

Le FODEL est une "plateforme d'échange, de partage d'expériences, mais aussi de financement et d'investissement initié par les élus locaux des deux pays afin de promouvoir et accompagner le développement des territoires du Sénégal, mais aussi de France", à en croire Aliou Gassama, son coordonnateur général. "C'est aussi le grand rendez-vous des acteurs de la commande publique et privée, des prestataires, des investisseurs et fournisseurs spécialisés dans la gestion, des services, de l'aménagement, du développement des communes dans de nombreux domaines comme : l'aménagement urbain, la sécurité, les espaces verts, la santé, l'hygiène, l'environnement, l'accès à l'eau, le numérique, l'énergie, l'immobilier, etc", ajoute-t-il.

Le Forum des Élus locaux a pour objectif majeur de "soutenir au mieux la diversification économique dans ces pays, tout en renforçant la participation des élus dans la coopération, la cohésion et le développement des collectivités territoriales", renseigne le conseiller municipal délégué à Mantes-la-Jolie. "Face aux évolutions récentes de l'économie internationale, le développement territorial émerge comme une réponse à approfondir non seulement pour les économies industrialisées, mais aussi pour les pays en voie de développement", a dit M. Gassama.

"La synthèse de ces échanges permettra un nouveau dialogue des territoires, riches d'expériences multiculturelles, avec la participation du secteur privé aux côtés des États et des entités décentralisées porteurs d'une émergence potentielle par l'adoption d'un statut actif des élus locaux", annonce le coordonnateur général du FODEL. S'agissant de Holding Invest Group, l'entité organisatrice du Forum, Aliou Gassama informe qu'il est un "consortium international militant pour la promotion de la coopération décentralisée, du commerce et de l'investissement". Le cartel est "composé d'élus locaux, d'experts dans divers domaines, etc.", selon la même source.