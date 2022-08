Sénégal: Réactions des coachs après Sénégal-Guinée

Pape Thiaw, entraineur du Sénégal : "On restera sur nos bases qui consiste à ne pas prendre de but"

"La clé de notre victoire est l'envie que l'on avait de faire un match correct devant notre public. Et On avait surtout des objectifs. Le premier objectif pour nous, c'était de ne pas prendre de but. Ensuite, c'est de gagner le match (... ). Aujourd'hui, on a gagné sur un but à zéro, même si c'est petit, on garde l'avantage pour aller au Mali et essayer de revenir avec la qualification. Le plus important, c'est la qualification. Un match entre le Sénégal et la Guinée n'est jamais facile, il faut donc s'attendre à un match très difficile. Aujourd'hui, c'est bien de partir avec un avantage. On restera sur nos bases qui consistent à ne pas prendre de but. Ça, c'est très important ! Après, on va voir si on peut scorer et les mettre en difficulté".

Kanforé Mouhamed Bangoura, entraimeur de la Guinée

"On a perdu à cause des petits détails"

"C'est notre premier match international officiel. À l'entame, on a pu quand-même imposer un rythme de jeu. 20 minutes après, l'adversaire a eu beaucoup plus de monopole parce que beaucoup plus habitué aux compétitions, ayant joué déjà deux matches, en plus du tournoi de la Turquie. On a imposé un certain truc à la deuxième mi-temps, mais on a toujours eu des soucis entre les 20 et 30 minutes où on a encaissé. On a répliqué avec les changements. On a perdu surtout avec nos joueurs phares. On s'attendait à une qualité de joueurs. Le banc nous a servi. À un moment, on a imposé un rythme. On a même eu deux occasions. Peut-être, on pouvait en profiter pour au moins mettre le score à 1 but partout. Je pense qu'on a perdu à cause des petits détails. On tiendra en compte de tous les petits détails pour pouvoir attaquer, malgré le fait que nous ne jouons pas à domicile".