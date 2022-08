Sénégal: Offres de formation et d'insertion professionnelle des jeunes - Le service national d'orientation professionnelle installe son quartier à Bambaly

Les communautés de la collectivité rurale de Bambaly ont eu droit samedi dernier, 27 août, à plusieurs séances d'informations collectives relatives à la disponibilité des offres de formation et d'insertion professionnelle dans la région de Sédhiou. Le service national d'orientation professionnelle qui délocalise ainsi son quartier général jusque dans le village d'origine de l'international sénégalais de football Sadio, entend, de ce fait, se rapprocher davantage des populations jeunes en milieu rural et accroître leur chance de bâtir un avenir radieux.

Ce forum communautaire a lieu sous forme de séances d'informations collectives destinées aux jeunes de la commune de Bambaly à 18 kilomètres de la ville de Sédhiou dans le but de promouvoir chez les jeunes le développement de parcours de formation et d'insertion professionnelle réussis. C'est à l'initiative du service national d'orientation professionnelle qui entend ainsi créer un cadre d'échange avec les jeunes vers les initiatives entrepreneuriales et civiques. Mme Mame Diarra Diop, la directrice du service national d'orientation professionnelle a fait observer qu'"on se rencontre qu'il y a des structures au niveau local mais les populations ne connaissent pas leur existence. Et nous sommes dans la dynamique de faire connaitre davantage ces structures-là en termes d'offre de formation professionnelle, d'insertion et de financement".

Elle ajoute que "l'Etat du Sénégal a mis en place des dispositifs pour accompagner les jeunes aussi bien dans l'identification des besoins que sur la formation et l'accompagnement par le financement. Nous avons le pôle emploi au niveau de Sédhiou, le 3FPT et la DER (délégation générale à l'entreprenariat rapide) et chacun des représentants a fait un exposé sur ses offres d'opportunité et les populations ont bien compris. Notre experte en développement personnel Mme Niass a aussi beaucoup contribué."

Parmi les participants à ce forum, la demoiselle Christine Dione Badjinka nouvelle bachelière engagée à porter haut ce message de la formation et de l'insertion professionnelle chez les jeunes "ce forum est vraiment important pour nous car, il ouvre de multiples opportunités pour nous les jeunes. Je m'engage donc à sensibiliser mes camarades jeunes à fréquenter ces structures de formation et d'insertion professionnelle".

Venu présider les travaux, le sous-préfet de l'arrondissement de Djirédji Moussa Sy exhorte à un suivi rapproché des recommandations "une chose est de participer à ce forum du reste très intéressant et l'autre chose est de faire le suivi. Le maire de Bambaly est là et nous également avec nos services seront aux côtés des populations pour les accompagner". "Mme Diop a parlé de la mise en place d'ambassadeurs locaux pour le suivi de tout ce qui a été dit ici et c'est mieux ainsi comme synergie de suivi des engagements", indique-t-il.

Outre la proximité avec les communautés de base, le choix de Bambaly est aussi motivé par le modèle de réussite de Sadio Mané, l'international sénégalais originaire de ce village et qui illumine à ce jour la planète du ballon rond de par le monde.