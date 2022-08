Madagascar: Développement numérique - La digitalisation est incontournable

L'Etat procède à la réforme de l'administration en prônant la digitalisation par le biais du ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications.

En effet, d'aucuns reconnaissent que cette digitalisation dans sa globalité est une étape incontournable pour assurer un développement socio-économique de la nation. " C'est une condition sine que none si l'on veut espérer accéder au statut d'un pays émergent. Ce qui permettra en même temps d'attirer des investisseurs ", a-t-on expliqué de source auprès du ministère de tutelle. Au niveau de l'administration, l'application de la digitalisation contribuera à l'amélioration des services publics tout en assurant la rapidité des traitements des dossiers des usagers. Outre la rapidité des transactions, la gestion des finances publiques est également transparente étant donné que l'utilisation des deniers publics est traçable. Ce qui va ainsi minimiser les risques de détournement de fonds et de corruption.

Réduction de coût. La baisse des risques liés aux questions de sécurité n'est pas en reste étant donné que les gens ne sont plus obligés de détenir de l'argent en espèces. En outre, le nombre d'erreurs liés à la gestion de la comptabilité sera réduit, grâce à la digitalisation de cette activité. Il a été soulevé entre temps que cela ne vise pas à remplacer les personnes mais au contraire à les aider à faciliter et à améliorer leurs tâches quotidiennes. La mobilité de paiement constitue également un autre avantage tiré de la digitalisation, sans oublier la réduction des déplacements. On observe aussi une réduction de coût surtout en termes de l'utilisation de papiers tout en assurant la préservation de l'environnement.

Portefeuilles virtuels. Au niveau du secteur de la santé en particulier, l'utilisation des papiers et de l'argent liquide fait baisser le risque de contamination de virus SRAS-Cov2, a-t-on avancé. La digitalisation des paiements contribue ainsi à limiter les échanges par contact direct sur la manipulation des billets de banque tout en respectant la distanciation. Cette mesure est toujours appliquée afin de contenir les éventuelles épidémies dans le pays. Il faut de ce fait privilégier les paiements numériques ou bien via les terminaux. Le ministère en charge du Développement Numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, prône actuellement l'utilisation des portefeuilles virtuels comme alternative de paiement.

Secteur d'avenir. Par ailleurs, le développement numérique et la transformation digitale constituent un secteur d'avenir à Madagascar. Celui-ci contribue à la création d'emplois tout en réduisant le taux de chômage dans le pays. Tous les acteurs oeuvrant dans différents secteurs d'activités, y trouvent leur compte. On peut citer, entre autres, les informaticiens, les codeurs, les juristes, les commerçants en ligne surtout les entrepreneurs de toute sorte.