Madagascar: Sports et entrepreneuriat - Les 38 lauréats primés !

38 sportifs et associations seront dotés de 30 000 euros par la Maison des sports et l'Ambassade de France à Madagascar.

Ils sont jeunes, talentueux et ambitieux. Leur ténacité, leur créativité et leur sens de l'entrepreneuriat ont fini par payer. 38 sportifs et associations sportives ont été les lauréats de la quatrième édition du projet " Jeunes et Sports " organisé par la Maison des Sports et l'Ambassade de France à Madagascar. La cérémonie de remise des attestations aux lauréats de la promotion 2022 s'est tenue, vendredi, dans les locaux de l'ambassade de France à Madagascar.

Pour cette quatrième édition du concours " Projets jeunes et sports ", 107 candidats ont soumis leurs projets en provenance de 19 régions. 38 projets de 20 disciplines sportives avec le football en tête avec 6 lauréats ont été choisis et recevront en tout un prix de 30 000 euros de l'Ambassade de France et de la Maison des sports de Madagascar.

" Nous remercions l'Ambassade de France qui a cru aux jeunes, aux sportifs et entrepreneurs malgaches et qui a renouvelé en quatre ans son soutien. En quatre ans, des réalisations ont été effectuées, mais beaucoup reste encore à faire et vous êtes-là pour assurer cette continuité ", a déclaré Anny Andrianaivonirina, présidente de la Maison des sports, initiatrice du projet.

Comme lors des précédentes éditions, l'accent a aussi été mis sur les projets numériques associés au sport, à l'environnement, la santé et le développement durable. Patrick Perez, conseiller en coopération et action culturelle au sein de l'Ambassade de France à Madagascar croit aux capacités des jeunes.

" L'Ambassade de France à Madagascar est là pour accompagner les jeunes sportifs. Le sport nous rapproche. Comme Madagascar considère le sport comme un des moyens pour rendre la fierté nationale, la France fait aussi du sport une priorité. Les projets sont intéressants et innovants ", a fait savoir Patrick Perez, en marge de la remise des certificats aux lauréats.

Parmi les bénéficiaires de financement, il y a la championne d'Afrique de karaté, Ratafika Tsiory qui axe son projet sur le Self Défense et le karaté pour les femmes à Analamanga. La ligue d'Analamanga de judo présidée par Vola Raoelison a choisi " la création d'atelier comme tenue de sport plus précisément le kimono " dans son projet. Les lauréats auront une prise en main et un accompagnement de la Maison des sports dans la réalisation et la concrétisation de leur projet.