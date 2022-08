Madagascar: Le danger de la Covid-19 - Toujours présent

Le danger de la pandémie de Covid 19semble avoir presque définitivement quitté la grande île. Les chiffres publiés le week-end dernier peuvent rassurer une population qui ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Ils n'ont jamais été aussi bas.

Le bilan officiel est rassurant. Malgré cela, on ne doit rester prudent et respecter les consignes qui ont été édictés durant les vagues précédentes.

Les autorités médicales malgaches n'ont jamais relâché leur vigilance et ont continué à faire respecter un protocole sanitaire strict. Les rassemblements populaires ont repris sans que les responsables du ministère de la santé y trouvent à redire.

Néanmoins, dans le contexte actuel, il est nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher un rebond de l'épidémie.

Le danger de la Covid 19 : Toujours présent

Les Malgaches sont actuellement plutôt préoccupés par la hausse exorbitante du coût de la vie et ne semblent pas se soucier d'une situation sanitaire qui s'est nettement améliorée.

Le virus de la Covid 19 paraît moins virulent qu'auparavant .Cela se voit dans les bilans officiels publiés chaque week-end. Les chiffres des contaminations et des décès ont connu une baisse sensible et cela donne un sentiment de sécurité .

Mais on sait que les responsables du ministère de la santé ne dorment pas sur leurs lauriers et ils restent vigilants/ Ils suivent la situation de très prés.

Ces derniers temps, un sentiment de liberté a soufflé. Un certain nombre de' citoyens a décidé de ne plus porter de masque et n'a pas respecté les gestes barrières.

La baisse du nombre de contaminations les a confortés dans leur attitude. Le personnel médical n'est pas pour autant rassuré et continue de mettre en garde contre ce relâchement qui risque de favoriser la propagation du virus.

Il y a de moins en moins de réticence à se faire vacciner. Cependant, les personnes ayant reçu leur dose peuvent être quand même contaminées. La prudence est donc de mise et il faut t continuer à rester sur ses gardes.