Madagascar: Lutte contre l'insécurité alimentaire - Les États-Unis octroient 20 millions de dollars

Il s'agit d'une enveloppe de 20 millions de dollars destinée à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire qui, selon les affirmations d'hier, sont exacerbées par les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. "Ce financement intervient dans le cadre de la réponse mondiale du gouvernement américain à l'impact de l'invasion illégale par la Russie de son voisin souverain, l'Ukraine", déclare Claire A. Pierangelo, ambassadrice des États-Unis, dans son allocution à Andranomena, hier.

Suivant les prises de parole d'hier, ce montant additionnel vient renforcer l'accord d'aide au développement d'un total de 491 millions de dollars, sur cinq ans, acté avec le gouvernement malgache. L'enveloppe supplémentaire annoncée, hier, sera destinée à financer les programmes d'assistance humanitaire, de lutte contre l'insécurité alimentaire et d'actions pour la résilience communautaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Aide additionnelle

Le Programme alimentaire mondial (PAM), est aussi un des destinataires d'une partie de cette aide additionnelle. De prime abord, les 20 millions de dollars annoncés, à Andranomena, tendent à être un amorce à la mise en œuvre du programme "Feed the future", et de l'initiative mondiale de résilience de l'USAID. Deux actions dans le cadre de la sécurité alimentaire initiées et financées par le gouvernement américain dans lesquelles Madagascar fait partie des pays cibles.

"Ces nouveaux fonds soutiendront les activités existantes et ils aideront également à en lancer de nouvelles, pour réduire la malnutrition, améliorer la prospérité et soutenir la résilience des citoyens, améliorer la prospérité et soutenir la résilience des citoyens les plus vulnérables de Madagascar. Cela se fera par le biais de programmes intégrés de santé, de nutrition, d'agriculture, de moyens de subsistance et d'atténuation, ainsi que de préparation aux catastrophes", ajoute l'ambassadrice Pierangelo.

La diplomate américaine concède, cependant, que "beaucoup reste à faire", dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Selon Marc Regnault de la Mothe, responsable du PAM, présent durant la conférence de presse d'hier, le nombre de malgaches qui se retrouveront en situation d'insécurité alimentaire durant la prochaine période de soudure, jusqu'en avril 2023, est estimé à deux millions d'individus.