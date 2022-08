Gabon: Mulundu/Les élus nationaux et les comptes rendus parlementaires à Bembecani

Régis Immongault-Tatangani, Pauline Gnimi-Mambo, William-Moungala, et Romain Mikanga-Semba, tous élus nationaux du département de Mulundu, de la commune de Lastourville et du canton Poungui ( province de l'Ogooué-Lolo) se sont retrouvés le mardi dernier à Bembicani. L'objectifs pour ces députés et sénateurs était de procéder au compte rendu des travaux au sein des différentes chambres du parlement (Assemblée nationale et Sénat).

Les parlementaires du premier siège, du département de Mulundu (commune de Lastrouville et du conton Pougui

Les parlementaires du département de Mulundu, de la commune de Lastourville et du canton Poungui étaient devant leurs populations pour l'exercice du compte rendu parlementaire à Bembécani. Il s'agit des Honorables députés Régis Immongault-Tatangani et Romain Mikanga-Semba, des Vénérables Sénateurs William-Moungala et de Pauline Gnimi-Mambo.

Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Le vénérable William Moungala a exposé sur le projet de loi portant organisation de l'état civil en République gabonaise. La Sénatrice Pauline Gnimi-Mambo a quant à elle, exposé sur la santé, l'éducation, les affaires sociales et la culture. Aussi, a t-elle fait l'exposé sur le harcèlement en milieu scolaire, sur le projet de loi, sur le code de la santé en République gabonaise et l'orientation général de l'éducation...

Il est revenu à l'Honorable Romain Mikanga Semba d'orienter son exposé sur l'aménagement du territoire, les infrastructures et les travaux publics. La loi relative au domaine routier national était aussi du rendez-vous.

Pour clore la partie des exposés, c'est le doyen politique, l'Honorable Régis Immongault Tatangani qui a fait le compte rendu sur les finances, le budget et la comptabilité publique. C'est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 018/PR/2021 du 13 septembre 2021.

Au terme des exposés, des questions multiples l'assistance ont rencontré en retour les réponses idoines des parlementaires. Cette assistance a remercié les parlementaires pour des précisions et des éclaircissements à leurs préoccupations. L'agréable s'est jouit à l'utile et a clos la rencontre entre les élus nationaux et les populations.