Ile Maurice: Taekwondo - 'Hall of Fame Ceremony' - Le Grand Maître Mario Hung Wai Wing dans l'Histoire du Taekwondo mondial

Nous avions annoncé fin 2021, que le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, pionnier du Taekwondo à Maurice avait été nommé au 'Taekwondo Hall of Fame'. Le 19 août dernier, dans le New Jersey, Etats-Unis, notre compatriote y a été officiellement intronisé.

Quelques mois avant la célébration des 50 ans du lancement du taekwondo à Maurice (en 2023), le Grand Maître Mario Hung Wai Wing a connu, le 19 août dernier, aux Etats Unis, le bonheur d'être officiellement intronisé au 'Taekwondo 'Hall of Fame'. Et ce, devant un parterre d'invités.

Pour rappel, c'est l'Américain Gerard Robbins, fondateur et président du 'Taekwondo Hall of Fame' qui avait fait part au Mauricien de sa nomination en 2021. " Il est temps pour vous de prendre votre place dans l'histoire du taekwondo. Nous sommes heureux d'inclure votre biographie dans la section relative aux leaders dans le domaine du taekwondo. De plus, en tant que pionnier de cette discipline à l'île Maurice, vos réalisations ont été examinées pour que vous receviez 'un award' lors de la prochaine cérémonie officielle de la 'World Taekwondo Hall of Fame' en tant que 'père du taekwondo à l'île Maurice ' " avait déclaré Gerard Robbins au Grand Maître Mario Hung Wai Wing dans une correspondance.

Normalement, " la sélection des personnalités pour le 'Hall of Fame' est basée sur un certain nombre de critères différents dont le degré d'impact individuel sur le développement du taekwondo, l'influence des personnalités concernées sur la discipline ainsi que leur dévouement envers les autres et l'essor de la popularité de ce sport ", avait expliqué 'World Taekwondo' aux media en 2020, lors d'une conférence de presse à l'étranger.

A ce titre, le Grand Maître Mario Hung Wai Wing tombait dans la catégorie " organisations and leadership ". Sa contribution à Maurice, sur le continent africain et la région indianocéanique avait été remarquée par ceux dont la responsabilité était de détecter les personnalités marquantes pour faire partie du 'World Taekwondo Hall of Fame'. Mais aux dires du Grand Maître Hung Wai Wing, l'honneur dont il a fait l'objet va encore plus loin que ce que l'on lui avait annoncé.

" Selon Gerard Robbins, fondateur et président du 'Taekwondo Hall of Fame', la reconnaissance dont j'ai fait l'objet dépasse de loin de ce qui m'avait été présenté au départ. Mon intronisation au 'Taekwondo Hall of Fame' fait état de ce que j'ai fait pour le Taekwondo tout au long de ma carrière. C'est pourquoi, le document que j'ai reçu de Gerard Robbins mentionne ceci : 'The Official Induction upon GM Hung Wai Wing is presented in recognition of outstanding achievements in the following category : 'Lifetime achievement'; pour Gerard Robbins, il s'agit de la plus haute distinction que l'on puisse recevoir dans le monde du Taekwondo. J'en suis fort honoré et accepte en toute humilité cet hommage qui m'est rendu " explique le Grand Maître Mario Hung Wai Wing.