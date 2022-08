Soudan: L'Initiative de l'Appel du Peuple Soudanais discute les visions futures du secteur d'énergie

Khartoum — L'atelier de travail des ingénieurs du secteur de l'énergie de l'initiative de l'appel du peuple du Soudan pour le consensus national, parrainé par Sheikh Al-Tayeb Al-Jid, a examiné Lundi un papier sur les bases scientifiques pour le développement du secteur de l'énergie.

L'ingénieur Al-Nazir Saad Ali, le chef adjoint du secteur de l'énergie à l'initiative de l'appel du peuple du Soudan, a dit que l'atelier a discuté les moyens de développer le secteur pétrolier de réduire la demande d'électricité à travers l'utilisation de l'énergie alternative et renouvelable, et que la participation des ingénieurs de l'énergie est venu dans le cadre de leur préoccupation avec les questions du pays.

L'ingénieur mécanicien Abdul-Moneim Hassan Idris, présentateur d'un papier sur les "chances de succès dans l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables", a dit que les opportunités pour les énergies renouvelables au Soudan sont nombreuses, et qu'elles contribueront à atteindre une augmentation de la production totale d'électricité, soulignant qu'il existe un plan futur pour la période 2025 - 2035 qui vise à faire du Soudan un pays leader dans le domaine de la production d'électricité, de l'autosuffisance, et de l'exportation du surplus

Le consultant chimique, Dr. ingénieur Mohamed Wahbi Hussein, a indiqué qu'il existe des visions futures qui se concentrent sur les domaines de l'extraction et du raffinage du pétrole, en plus de la phase de transport, notant que l'atelier a abordé les problèmes et les solutions liés aux processus de raffinage, soulignant que ces efforts visent à réaliser l'autosuffisance et à présenter des propositions pour l'initiative de l'appel du peuple du Soudan pour trouver des solutions aux problèmes du secteur de l'énergie.

Il convient de noter que l'atelier a discuté trois papiers scientifiques, le premier portant sur une vision future de la réforme et du développement de l'industrie pétrolière, le second sur la réalité de la production d'électricité et les expectations de la demande renouvelable, et le dernier sur les chances de succès de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, avec la participation d'un certain nombre de spécialistes de différentes universités.