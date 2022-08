Madagascar: Transition énergétique - StarTimes Madagascar lance son propre kit solaire

La transition énergétique intéresse de plus en plus d'entreprises. À l'instar de StarTimes Madagascar qui lance son kit solaire S50.

Le nouveau produit a été présenté vendredi dernier au cours d'une conférence de presse par Joyce Zafera, responsable de la communication et des relations publiques de l'entreprise.

Connue jusqu'ici pour être un fournisseur de télévision numérique payante, StarTimes diversifie ainsi ses activités en mettant sur le marché son propre système d'exploitation d'énergie solaire à usage domestique. " Le S50 est une mini centrale électrique mobile qui permet de générer de l'électricité grâce à la lumière du soleil et fournit de l'énergie verte, propre et durable pour chaque foyer ", explique Joyce Zafera.

En effet, le kit solaire StarTimes comprend un panneau photovoltaïque de 10W, rechargeable en seulement 4 heures et peut fournir 30 heures de puissance pour alimenter une batterie de stockage intégrant un poste radio et un lecteur carte SD et USB, et pouvant également être connecté via Bluetooth.

Le S50 permet également au foyer d'avoir 6 à 7 heures de puissance d'éclairage en utilisant des ampoules LED. Le kit peut également recharger les téléphones mobiles. " C'est l'un des plus fiables sur le marché car le produit a été testé et vérifié par Intertek, le leader mondial des tests certifié par Verasol ". Notons que Verasol est spécialisé dans les normes de qualité des kits solaires. Notre objectif est aussi de permettre aux familles malgaches d'avoir un accès plus facile à la télévision, selon toujours Joyce Zafera.