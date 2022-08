Madagascar: Formation des femmes entrepreneures - Une trentaine ont acquis de l'expérience

La formation des femmes entrepreneures s'est déroulée à la chambre de Commerce à Antsiranana du 22 au 24 août 2022 dernier. Les intendants de la ville y étaient présents pour honorer l'événement.

D'ailleurs, ceci n'aurait pas eu lieu sans " la coalition Justice économique, née suite au forum Génération Egalité de l'année 2021 à Antananarivo est un rassemblement des acteurs œuvrant pour la promotion de l'autonomisation économique des femmes et la justice économique pour tous. Cette coalition regroupe les représentants gouvernementaux à travers le Ministère de l'industrialisation, du Commerce et de la Consommation, la chambre de commerce, l'EDBM, le Ministère de l'Economie et des Finances, les institutions bancaires et de micro finances, les associations et ONG, les coachs et formateurs en entrepreneuriat, les groupements des femmes ".

Plus de 30 femmes entrepreneures ont bénéficié de la formation. Elles sont satisfaites. Dans une société machiste comme celle de la région, la femme doit faire ses preuves pour conscientiser l'homme.