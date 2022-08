Maroc: La Ligue des associations régionales dénonce l'accueil par le président tunisien du chef des séparatistes

Rabat — La Ligue des associations régionales a dénoncé l'accueil réservé par le président tunisien au chef des milices séparatistes dans le cadre de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8).

Dans un communiqué, le président de la Ligue, Abdelkrim Bennani, a indiqué qu'"au moment où le peuple marocain attendait les positions claires et explicites de certains pays sur la question de notre intégrité territoriale (...), nous avons été surpris et même choqués par l'accueil réservé par le président tunisien au chef des séparatistes à Tunis, dans le cadre de la TICAD 8".

Et d'ajouter que les 21 membres de la Ligue des associations régionales dénoncent les décisions hostiles de la présidence tunisienne envers le Royaume du Maroc et son intégrité territoriale et condamnent cette attitude irréfléchie envers le Royaume, adoptée au mépris de la riche histoire des relations fraternelles unissant les deux peuples.

De même, la Ligue a exprimé, dans son communiqué, sa mobilisation permanente derrière SM le Roi Mohammed VI pour mettre en oeuvre la Vision Royale éclairée pour le développement du Maroc et répondre avec fermeté et détermination aux porte-voix de la discorde et aux ennemis de l'intégrité territoriale.