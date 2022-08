Tunisie: TAW (Tech African Women) - Deux startups tunisiennes en lice vers la finale en Éthiopie

Le programme TAW (Tech African Women), initié par l'UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), en partenariat avec Betacube, a clôturé, ce vendredi 19 août à The Dot, son bootcamp tunisien de 3 jours.

Les deux lauréates startups tunisiennes sont vues décernées le prix de participation au programme et 2000 $ pour la première lauréate Govinda.

Axée sur l'innovation à impact social et les femmes entrepreneures, la sélection a été basée sur le potentiel marché de chaque startup et après un pitch de leurs projets en phase d'ideation réalisé devant un membre de jury femmes spécialistes.

Lors de cette journée de clôture du bootcamp tunisien du programme TAW (Tech Women In Tech), une cérémonie de remise de prix est organisée au profit des femmes entrepreneures candidates au profit du développement durable.

Les deux lauréates qui ont été honorées sont Govinda (1er prix), une solution aux éleveurs de vaches laitières qui sert à optimiser la qualité du lait issu de la nutrition et l'amélioration de l'état sanitaire des vaches et " Apple of my Eye " (2ème prix), une plateforme intelligente regroupant l'écosystème de la maman et de ses enfants dotée d'un moteur de recherche puissant et intelligent permettant de trouver selon une large liste de préférences (localisation, délai, budget ... ) n'importe quel produit ou service relatif à la maman et son enfant depuis la grossesse et ce jusqu'à l'âge adulte.

Les deux startups lauréates tunisiennes ont franchi une nouvelle étape en rejoignant le programme d'incubation de 2 mois en ligne. Le bootcamp se poursuit aussi dans 4 pays d'Afrique dans les semaines suivantes : Sénégal, Tanzanie et Ethiopie.

À la clé pour les 8 startups lauréates sélectionnées de chaque pays à l'issue, d'une cérémonie finale les attendent en Ethiopie qui aura lieu à Addis-Abeba au Centre de Conférence UNECA. Chaque startup sera invitée à pitcher son idée pour remporter le prix final du programme : prix de 7000$ pour la meilleure startup.

En soutien à l'innovation numérique en Afrique et à l'esprit entrepreneurial des femmes, Le programme TAW (Tech African Women) vient à la poursuite des objectifs du programme Connected African Girls Coding Camp initié par l'UNECA pour fournir l'éducation et les compétences technologiques nécessaires aux jeunes femmes et filles pour promouvoir l'intégration de l'Afrique, générer une croissance économique inclusive, stimuler la création d'emplois, briser la fracture numérique et éradiquer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et assurer l'appropriation par l'Afrique des outils modernes de gestion numérique.