Egypte: Fin des exercices militaires Hercule 2 dans la base de Mohamed Naguib

Les exercices militaires "Hercule 2" associant des forces spéciales d'Egypte, d'Arabie Saoudite, des EAU, de Grèce de Chypre, en plus de la Jordanie, des USA et de Bahrein, en qualité d'observateur ont pris fin dans la base de "Mohamed Naguib" et dans la zone militaire nord.

Ces exercices ont eu lieu dans le but d'échanger les experiences et renforcer la cooperation militaire avec les pays frères et amis.

En plus des conférences tenues pour approfondir les connaissances des participants, l'entrainement a permis de simuler une offensive contre un foyer terroriste situé dans un village frontalier avec l'aide d'avions multi-tâches pour libérer des otages, neutraliser des charges explosives et nettoyer ces repaires servant de refuge aux éléments ennemis.