Ile Maurice: 3 éléments

Pour plusieurs raisons, le pouvoir ressent le besoin de descendre sur le terrain pour haranguer des foules conquises ou acquises à sa cause. Ce n'est pas un exercice de persuasion mais davantage un déballage de linge (très sale) qu'on lavait auparavant en famille, loin des yeux des communs des mortels. Ceux qui brandissent des drapeaux orange ne sont pas tous attirés par le parfum du zafran qui émanent des degs, certains sont obligés de montrer figir et d'afficher leur solidarité avec le régime qui a de sérieuses causes d'inquiétude ces joursci. Un saut à Rodrigues en ce dimanche est un moyen de braquer les caméras sur une autre partie du pays... loin d'Angus Road, où certains, pas friands de briani, veulent tenter une "bring and share party"...

On dit l'opposition, mais elle est loin d'être un bloc monolithique. Il y a des oppositions parlementaires qui orbitent autour du PTr comme les petits partis de la majorité tournent autour du MSM. Les rouges tentent aujourd'hui de montrer qu'ils sont redevenus attirants.

Et qu'ils demeurent la locomotive naturelle face à l'empire soleil. Si les millions des rouges sont bloqués depuis l'histoire des coffres-forts saisis chez Ramgoolam, leurs rivaux au Sun Trust dépensent eux à fonds perdus, alors qu'à Mahébourg, Roshi Bhadain va dire que la politique n'est pas juste une question d'argent, de patronyme ou de caste (Vaish).

Reste l'opinion publique, qui est aussi ou sinon plus vaste que les indécis (plus grand parti politique du pays). Elle peut aider à imposer une solution plus plausible. Car certains problèmes, comme le rappelle l'express depuis 1963, par leur nature et par leur importance, "se situent au-dessus non de la politique mais des partis eux-mêmes". Ils requièrent une coalition d'efforts... en attendant qu'un leader, un vrai, se manifeste pour combattre les démons qui continuent de nous affliger plus d'un demi-siècle après notre indépendance.