Angola: Le Président angolais discute de la coopération avec son homologue de Sao Tomé

Luanda — Les aspects liés à la coopération bilatérale entre l'Angola et Sao Tomé et Principe ont dominé, ce lundi, la rencontre entre le chef de l'État angolais, João Lourenço, et son homologue de Sao Tomé, Carlos Vila Nova. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux hommes cette année, à Luanda. En mai dernier, ils s'étaient rencontrés dans la capitale angolaise, dans le cadre d'une visite d'Etat de Carlos Vila Nova.

L'homme d'État de Sao Tomé séjourne à Luanda depuis samedi (27), où il a assisté, dimanche, aux funérailles de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos.

L'Angola et Sao Tomé et Principe ont officialisé leur coopération en février 1978, par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération.

Audience avec Ricardo Cabrisas

Le Président João Lourenço a reçu le même jour en audience le vice-président du Conseil des ministres de Cuba, Ricardo Cabrisas.

S'adressant à la presse à l'issue de la rencontre, Ricardo Cabrisas a informé que l'occasion a servi à passer en revue les questions générales de coopération dans divers secteurs.

Le dirigeant cubain a déclaré que la réunion avait également permis à discuter de la prochaine session de la commission intergouvernementale Angola-Cuba.

Ricardo Cabrisas, qui était également présent aux funérailles de José Eduardo dos Santos, a exprimé l'intention de son pays de travailler à améliorer davantage les liens existants, sur la base d'avantages réciproques.