Afrique: CHAN 2023 / Madjid Bougherra - " Comme l'épreuve aura lieu chez nous en Algérie, on n'a pas le droit à l'erreur "

Le sélectionneur de l'Équipe Nationale des Fennecs A', Madjid Bougherra a évoqué la préparation de son équipe pour le prochain CHAN qui aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023.

Très ambitieux, Bougherra espère faire une bonne figuration avec sa troupe au prochain Championnat d'Afrique des Nations qui se tiendra au pays de Riyad Mahrez. Le technicien algérien a aussi évoqué les préparatifs des Fennecs A'.

" Comme l'épreuve aura lieu chez nous en Algérie, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit tout simplement triompher. On va donc aborder la compétition avec la ferme intention de décrocher le titre. Pour se faire, il faudra être présents et bien préparés. Nous allons arrêter prochainement le programme complet de la préparation pour la Coupe d'Afrique des locaux, où nous espérons organiser un rassemblement chaque mois qui sera ponctué à chaque fois par deux matchs amicaux.

Nous allons attendre la fin du dernier tour éliminatoires de la CHAN pour avoir une idée sur les équipes qui vont être présentes dans cette compétition. Je pense qu'avec l'inauguration prochaine du nouveau stade de Baraki, on aura la possibilité de respecter à la lettre ce programme et permettre aussi à nos joueurs de s'habituer à la pelouse de ce stade et avoir des repères " a ainsi déclaré l'ancien capitaine des verts aux micros des médias algériens dans des propos rapportés par dzfoot.