Cameroun: Criminalité, Affaire du commerçant tué à Batoufam - Sa compagne et deux jeunes jetés en cellule

Bertrand Tchatchouang Domtchouang est passé de vie à trépas dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 aout dernier. Il sera inhumé le samedi 02 septembre 2022. Reste que des questions foisonnent quant aux auteurs de sa disparition. Annie Nadine Megné, son ex compagne avec qui il a passé 14 années de vie commune est particulièrement suspectée. Elle aurait agi en coaction avec des jeunes gens du village.

Voici 10 jours déjà que le corps inerte et méconnaissable de Bertrand Tchatchouang, père de deux enfants et tenancier d'un débit de boisson au lieu dit Péage Batoufam, a été découvert au petit matin. La première personne à se rendre compte que ce valeureux commerçant avait été assassiné par des coups de lattes est sa mère natale, Jacqueline Ngokam. Cette dernière n'en revient. Elle implore l'intervention du Dieu tout puissant afin que la vérité soit établie autour de cette affaire. Une opération que mène le commandant de la brigade de gendarmerie de Bayangam.

C'est horrible ce que j'ai vu

Selon des informations en notre possession, le défunt aurait été frappé par des coups de lattes, juste au moment où il abandonnait la route Nationale N°4 qui jonche la Mufid Batoufam pour avoir accès aux escaliers qui mènent chez lui. " Ils ont tué mon fils et ont abandonné sa dépouille en bas des escaliers. J'ai suivi des bruits la nuit, je croyais qu'il s'agissait des soulards qui vadrouillent la nuit. Et le matin, je suis tombée sur le corps de mon fils. C'est horrible ce que j'ai vu. Seul Bertrand et le bon Dieu de savoir... ", se lamente-t-elle.

Et dans cette spirale de lamentations en langue Batoufam, la famille du défunt se questionne et soupçonne fortement son ex compagne séparée de lui deux mois avant ce forfait, après 14 années de vie commune. " Elle est partie en disant que nous allons voir. Et nous avons vu ", entend-t-on de la bouche de certains membres la famille implorée. " Ils ont passé 14 années de vie commune sans avoir d'enfant. Lorsque son mari s'est engagé à prendre une deuxième femme, les incompatibilités se sont amplifiées au sein de ce couple.

La dame s'est opposée et est allée dire au pasteur que c'est à cause des pratiques occultes de sa belle-mère que depuis 14 ans, elle n'enfante pas. Cette accusation mensongère n'a plus au frère ainé du défunt. Il a demandé à la femme de son petit-frère de sortir de leur concession. Ce qu'elle a fait en proférant des insultes du genre vous allez voir ", renseigne une autre source à Batoufam.

L'enquête préliminaire se poursuit

C'est suivant cette piste que Annie Nadine Mégné, ex compagne du défunt, a, selon des sources proches du dossier, été placées en garde à vue depuis le vendredi 26 aout dernier.

Deux jeunes gens, âgés respectivement de 20 et de 21 ans (Nguesseu et Moto) et connus comme des tacherons dans un dépôt de sable de Batoufam, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Il se pourrait qu'ils soient passés aux aveux en déclarant qu'ils ont tué Bertrand Tchatchouang sur instruction et en coaction de son ex compagne, Annie Nadine Mégné, qu'ils ont assommé la victime avec des lattes. Et que le coup de latte fatale qui aurait entrainé l'infortuné à l'au-delà aurait été donné par son ex.

Après cet assassinat, ils ont éjecté des proches du défunt les clés de son lieu de commerce. Sur place, avoue, l'un des suspects, ils ont ouvert la boutique pour prendre d'importante somme d'argent. 750.000 FCFA dérobé du patrimoine du défunt aurait permis à l'un des présumés criminels de s'acheter une moto.

Pour l'instant, l'enquête préliminaire se poursuit. Des auditions se multiplient. Les principaux suspects sont placés en garde à vue.

La famille du défunt prépare ses obsèques afin qu'il dignement conduit aux limbes le samedi 02 septembre prochain.